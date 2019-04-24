Mynet Trend

Kendisine yer vermeyen kadının kucağına oturdu ve tokat attı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 24.04.2019 07:56 | Son Güncelleme

Çin’de yaşlı bir adam, otobüste kendisine yer vermeyen kadının kucağına oturup kadına defalarca tokat attı.

Çin’de yaşanan ilginç olayda Gansu eyaletinin başkenti Lanzhou’da yaşlı bir adam, seyir halindeki yolcu otobüsünde bir kadından kendisine yer vermesini istedi. Yolcu, kendisine yer vermek istemeyen kadının zorla kucağına oturdu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolcuların olaya müdahale etmemesi üzerine otobüs şoförünün aracı durdurduğu ve yaşlı yolcuyu kadının kucağından indirmeye çalıştığı görüldü.

KADINI DEFALARCA TOKATLADI

Otobüs şoförüne direnen yaşlı adam, daha sonra ise kadını defalarca tokatladı. Otobüs şoförünün müdahalesine rağmen kadının kucağından inmeyen yaşlı adamın bir süre sonra kadının kendisini itmesiyle yere düştüğü görüldü. (İHA)

PARTNERDemet 47 oldu! Partide dikkat çeken detay...Demet 47 oldu! Partide dikkat çeken detay...
Böyle tehdit görülmedi! Eğer kabul etmezlerse savaş ilan edecek!Böyle tehdit görülmedi! Eğer kabul etmezlerse savaş ilan edecek!
Şovun sonu kötü bittiŞovun sonu kötü bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin OTOBÜS yer verme kavga

En Çok Okunan Trend Haberler

'Kemerlerinizi bağlayın, denize zorunlu iniş yapıyoruz'

'Kemerlerinizi bağlayın, denize zorunlu iniş yapıyoruz'

Survivor'da büyük kavga! Diskalifiye mi olacaklar! Acun açıkladı

Survivor'da büyük kavga! Diskalifiye mi olacaklar! Acun açıkladı

Beşiktaşlı yıldızdan Dilan Çiçek Deniz'e mesaj!

Beşiktaşlı yıldızdan Dilan Çiçek Deniz'e mesaj!

Kendisine bakarak mastürbasyon yapan adamı dövdü

Kendisine bakarak mastürbasyon yapan adamı dövdü

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Antalya'da her yerde aranıyordu!

Antalya'da her yerde aranıyordu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Böyle tehdit görülmedi! Eğer kabul etmezlerse savaş ilan edecek!

Böyle tehdit görülmedi! Eğer kabul etmezlerse savaş ilan edecek!

Yağmurlu havada drift yapan gençler takla attılar

Şovun sonu kötü bitti

23 Nisan anonsları gülümsetti

İzmir'deki anonslar şaşırttı

Düğün magandaları kamerada

Düğün magandaları kamerada

Yere çakılan uçak alev topuna döndü! Dehşet anları kamerada

Yere çakılan uçak alev topuna döndü! Dehşet anları kamerada

Plastik atıkların yeni adresi Türkiye

Plastik atıkların yeni adresi Türkiye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.