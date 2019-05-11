Kendisini 4 kız babası olarak tanıtıyor! İşte yaşadığı trajikomik olaylar

Instagram’da 4 kız babası olarak ünlenen Simon Hooper profilinde de yazdığı gibi evde 4 kız artı eşi ile 5’e karşı bir azınlık olmanın nasıl bir şey olduğunu gösteriyor. Samimi paylaşımları ve birbirinden trajikomik fotoğraflarıyla neredeyse 1 milyon takipçiye ulaşan Simon Hooper şimdi de 4 kızına nasıl babalık yaptığına dair bir kitap bile yazdı.

Simon’ın diğer ebeveyn hesaplarından farkı yaşadıklarını süsleyip püsleyerek değil, olduğu gibi aktarması. 5 kadının bulunduğu evde, tek başına bir erkek olarak neler yaşadığını en samimi ve dürüst haliyle takipçilerine sergiliyor.

24 yaşında baba olan Simon zaman içerisinde babalık, feminizm ve kadın erkek eşitliği gibi konularda son derece önemli dersler almış. Instagram’da babalara, baba adaylarına hatta tüm erkeklere bunun önemini vurguluyor.

İşte 1,2 derken şimdilerde 4 kızın çılgın babasından evde yaşadıklarıyla ilgili komik fotoğraflar…



