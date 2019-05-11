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Kendisini 4 kız babası olarak tanıtıyor! İşte yaşadığı trajikomik olaylar

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 11.05.2019 16:55 | Son Güncelleme

Instagram’da 4 kız baba olarak bilinen ve yayınladığı samimi fotoğraflarla neredeyse 1 milyon takipçi sayısına ulaşan Simon Hooper yaşadığı trajikomik olayları bakın nasıl tüm dünyaya duyuruyor

Kendisini 4 kız babası olarak tanıtıyor! İşte yaşadığı trajikomik olaylar

Instagram’da 4 kız babası olarak ünlenen Simon Hooper profilinde de yazdığı gibi evde 4 kız artı eşi ile 5’e karşı bir azınlık olmanın nasıl bir şey olduğunu gösteriyor. Samimi paylaşımları ve birbirinden trajikomik fotoğraflarıyla neredeyse 1 milyon takipçiye ulaşan Simon Hooper şimdi de 4 kızına nasıl babalık yaptığına dair bir kitap bile yazdı.

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Simon’ın diğer ebeveyn hesaplarından farkı yaşadıklarını süsleyip püsleyerek değil, olduğu gibi aktarması. 5 kadının bulunduğu evde, tek başına bir erkek olarak neler yaşadığını en samimi ve dürüst haliyle takipçilerine sergiliyor.

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24 yaşında baba olan Simon zaman içerisinde babalık, feminizm ve kadın erkek eşitliği gibi konularda son derece önemli dersler almış. Instagram’da babalara, baba adaylarına hatta tüm erkeklere bunun önemini vurguluyor.

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İşte 1,2 derken şimdilerde 4 kızın çılgın babasından evde yaşadıklarıyla ilgili komik fotoğraflar…

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PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
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