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Kendisini baştan yarattı! Gotik tarzını kenara bırakınca başka birine dönüştü

14.12.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanatçı Jordan Bovee, küçüklüğünden beri gotik tarzı yansıtan kıyafetler tercih ediyordu. Uzun yıllardır devam ettirdiği tarzını bir kenara bırakan Bovee, kendisini eleştirenlere cevap vermek için toplum tarafından “normal” olarak değerlendirilen bir kombin yaptı. Yakın çevresi de dahil olmak üzer Bovee’nin bu değişiminden sonra onu tanımakta zorluk çektiler.

Kendisini baştan yarattı! Gotik tarzını kenara bırakınca başka birine dönüştü

Jordan Bovee, sarışın ve parlak tenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Muhafazakar bir Hristiyan ailede büyüyen Bovee, her zaman diğer insanlardan farklı olmak istiyordu. Ailesinin katı kurallarının aksine o daha özgür bir şekilde yaşamak istiyordu. Bu nedenle gotik giyim tarzını benimsedi ve daha koyu tonlarda makyaj yapmaya başladı. Sosyal medyada kendi tarzını paylaşan Bovee, sert yorumlara maruz kaldı. 27 yaşında, kendini endüstriyel gotik olarak tanımlayan genç kız kıyafetlerin yarattığı önyargıları kırabilmek için sosyal medya hesabından bir dönüşüm gerçekleştirdi.

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“BENİ TAMAMEN ŞAŞIRTTI”

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Toplumsal normlar çerçevesinde kişilerin dış görünüşleri nedeniyle yargılandıklarını ifade eden Bovee, farkındalık yaratmak için bir dönüşüm paylaşımı yaptı. Profesyonel bir makyaj sanatçısından yardım alan Bovee, dövmelerini tamamen kapattırdı ve lateksleri çıkartıp üzerine gri simli bir elbise giydi.

Değişimi karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Bovee, “Kendimi böyle görmek beni tamamen şaşırttı. Doğal özelliklerim sayeinde kendimi biraz tanımayı bekliyordum ama tamamen farklı bir insan gibi görünüyorum” dedi.

İnsanların giyim tarzı ve dış görünüşlerinden dolayı eleştirilmemesi gerektiğini savunan Bovee, normal olarak tanımlanan durumların aslında kişiselleşebileceğini savundu.

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