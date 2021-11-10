Kendisini modern zaman vampiri olarak tanımlıyor! Kıyafetiyle görenleri şaşırtıyor

Gotik görünümü ailesinin sahip olduğu şatodan ilham alan, kendini vampir olarak tanımlayan Lovelance, görünümünü makyaj ve kıyafetleriyle tanımlıyor. Gotik model, Viktorya dönemine takıntılı ve 19. yüzyılda yaşamanın nasıl olacağını hayal ederek büyüdü.

“HERKES BANA UCUBEYMİŞİM GİBİ BAKIYORDU”

Çocukluk dönemlerinde büyükannesinin eski kıyafetlerden kendisine özel bir okul tarzı yarattığından söz eden Lovelance, diğer insanlardan ve modern dünyadan bir hayli farklı olan Victoria tarzı sayesinden sık sık sokakta dikkat çekmeyi başarıyordu.

Küçük ve herkesin birbirini tanıdığı bir kasabada büyüdüğünü belirten Lovelance, “Küçük bir kasabada büyüdüm ve gotik giyinmeye başladığımda insanlar durup beni inceliyordu. Herkes bana bir ucubeymişim gibi bakıyordu” dedi.



