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Cenaze töreni için ölülere makyaj yapıyor! Sosyal medyada bu anları anlattı

13.12.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollis Cenaze Evi'nde çalışan Mortician Eileen Hollis, TikTok hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Ölülere makyaj yaparak cenazede daha güzel görünmelerine yardımcı olduğunu dile getiren Hollis ilginç mesleğinin detaylarını sosyal medyadan paylaştı.

Cenaze töreni için ölülere makyaj yapıyor! Sosyal medyada bu anları anlattı

Bir cenaze görevlisi olan Mortician Eileen Hollis, insanların ölüm hakkında konuşmaktan dahi korktuklarını dile getirerek sosyal medyada bu tabunun üzerine gitmek için paylaşımlar yapmaya başladı. Ölümün normal ve doğal bir süreç olduğundan söz eden Hollins, günlerini ailesinin New York'taki Hollis Cenaze Evi'nde naaşları mumyalayarak geçiriyor ve TikTok'ta sevdiklerine en iyi şekilde görünmeleri için naaşları nasıl hazırladığını anlatan paylaşımlar yapıyor.

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“BAZEN BENİ DE ENDİŞELENDİRİYOR”

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Cenaze levazımatçısı olarak aile mesleğini dile getirdiğini ifade eden Hollins, vefat eden kişilerin yakınlarının isteklerini ve dini temelleri dikkate aldıklarını ifade etti. Cenaze töreninin öncesinde teslim edilen naaşlara mumlayama, makyaj ve diğer kozmetik işlemleri yaptığını anlatan Hollins, “Zaman zaman ölen kişinin ciğerlerinden hava kaçırma sesini anımsatan bir gürültü duyuyorum. Artık bu duruma çok alıştım. Bunu genellikle kişinin üst bedeninin kaldırırken duyuyorum. Bazen vücut ödemli olabilir ve beden parçalı görünebilir” dedi.

Vücut ve kıyafetler arasında bir bariyer oluşturmak için plastik morg iç çamaşırları kullandıklarını ifade eden Hollins, “İnsanlar ölümü fazla düşünmemeli. Çünkü çoğu kişi nasıl ve ne zaman öleceğini bilmiyor. Ölüm hayatın doğal bir parçası ve ortak noktamız. Ölüm görevlilerinin de endişeleri olabilir. Aile üyelerimden birinin bir gün öleceği gerçeği beni korkutuyor” diye konuştu.

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