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Kendisini 'iyilik akımı kurucusu' olarak tanıttı, İstiklal Caddesi'ne para yağdırdı!

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 01.08.2019 18:21 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne kendisini "iyilik akımı" kurucusu olarak tanıtan bir iş adamının yukarıdan saçtığı parayı vatandaşlar yerden toplamak için birbirleriyle yarıştı.

Kendisini 'iyilik akımı kurucusu' olarak tanıttı, İstiklal Caddesi'ne para yağdırdı!

İstiklal Caddesi'ne ekibiyle gelen İbrahim Yılmaz, "Arkadaşlardan sürekli mesajlar alıyorum. 'Bizler için ne yapabilirsin, dünya için ne yapabilirsin. İstanbul'umuz için ne yapabilirsin?' gibi. Bunun araştırmasına girdim ben de. Sihirbaz arkadaşımla birlikte bir işbirliği yaptık ve bugün bir sürpriz yapacağız sizlere" diyerek yanına getirdiği illüzyonistle işe koyuldu.

isdadami

YAKLAŞIK 2 BİN LİRA DAĞITTI

Sihirbaz, ellerindeki kağıt parçalarını, illüzyonla 5'er liralıklara çevirerek herkesi şaşırttı. Daha sonra iş adamının ellerini havaya kaldırmasıyla da illlüzyon ekibi yukarıdan çok sayıda 5'er liralar attı. Vatandaşlar da onları toplamak için birbirleriyle yarıştı. İş adamının bu yöntemle yaklaşık 2 bin lira dağıttığı öğrenildi.

adam

Aynı iş adamının, bir süre önce de seyyar satıcıdan simitlerin tamamını alırken çektiği görüntülerin sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılmasıyla gündeme geldiği öğrenildi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sn mynet bu İYİLİKSEVER e 2000 TL ile hiç olmayacak bir reklam yaptırdınız .
gelsın ben ona 4000 lıra verım
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