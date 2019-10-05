Mynet Trend

Kendisini kurtarmaya gelen sağlık görevlilerine bıçak çekti

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 05.10.2019 07:20 | Son Güncelleme

İstanbul Pendik'te sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan sürücü, kurtarılıp ambulansa alındıktan sonra sağlık görevlilerine bıçak çekti. Ambulanstan inen sürücü, polis ve mahalle bekçileri tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Batı Mahallesi Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Tuzla istikametine ilerleyen Arif Atalay, 22 HK 257 plakalı otomobilinin hâkimiyetini yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce trafik ışıklarına sonra da aydınlatma direğine çarpıp durabildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Arif Atalay'ı kurtararak sağlık ekiplerin teslim etti. Sağlık ekipleri Atalay'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırması Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada olay yerinden bir kilometre ileride iddiaya göre Atalay, sağlık görevlilerine bıçak çekip araçtan indi. Sağlık ekiplerinin haber vermesi üzerine polis ekipleri ve mahalle bekçileri Atalay'ı kısa sürede yakaladı. Sağlık görevlilerinin şikâyetçi olması üzerine gözaltına alınan Atalay, ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, itfaiye ve polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemelerinin ardından otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Belediye ekipleri de devrilen trafik ışıklarını kaldırarak yolun güvenliğini sağladı. Kaza ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü, sosyal medyada olay olduKemal Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü, sosyal medyada olay oldu
Dünyanın en pahalısı! Fiyatını duyan kulaklarına inanamıyorDünyanın en pahalısı! Fiyatını duyan kulaklarına inanamıyor
O kent şimdi rengarenk!O kent şimdi rengarenk!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pendik ambulans

En Çok Okunan Trend Haberler

Emre Belözoğlu hakkında takipsizlik kararı

Emre Belözoğlu hakkında takipsizlik kararı

Daha 14 yaşındaydı! 'Buraya kadarmış' diyerek...

Daha 14 yaşındaydı! 'Buraya kadarmış' diyerek...

'Yoğun parfüm kokusu' ele verdi! Her şey ortaya çıktı

'Yoğun parfüm kokusu' ele verdi! Her şey ortaya çıktı

Aylık 9 bin lira maaşa dünyayı gezecek kişi arıyorlar!

Aylık 9 bin lira maaşa dünyayı gezecek kişi arıyorlar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ünlü sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na övgü dolu sözler!

Ünlü sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na övgü dolu sözler!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İmam hatip lisesinde dikkat çeken görüntü!

İmam hatip lisesinde dikkat çeken görüntü!

Camide büyük ahlaksızlık! Önce namaz kıldı, geceyi camide geçirdi ve...

Camide büyük ahlaksızlık! Önce namaz kıldı, geceyi camide geçirdi ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji son hava durumu tahmini! (Sıcaklıklar azalıyor, kuvvetli rüzgar ve yağışlı hava etkili)

Yurdun yarısı sağanak ve fırtınaya teslim!

Dünyanın en pahalı baharatı Karabük'te yetişiyor! Fiyatını duyan kulaklarına inanamıyor

Dünyanın en pahalısı! Fiyatını duyan kulaklarına inanamıyor

Yaralıgöz Geçidi'ni bir de sonbaharda görün

O kent şimdi rengarenk!

İş adamından boşanmak üzere olduğu eşine şeytani tuzak!

İş adamından eşine şeytani tuzak!

Kadın kıyafetleriyle girip çıkıyormuş! Yakalandı

Kadın kıyafetleriyle girip çıkıyormuş! Yakalandı

Arslantepe'de 5700 yıllık çocuk iskeleti bulundu

5700 yıllık çocuk iskeleti bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.