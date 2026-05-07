Kendisini ölümsüz sanıyordu! İdam mahkumuyla ilgili karar gündem oldu

ABD’de 25 yıldır idam cezasıyla tutulan John Richard Wood’un, şizofreni nedeniyle gerçeklik algısını tamamen yitirdiği ortaya çıktı. Polis cinayetiyle suçlu bulunan Wood’un kendisini ölümsüz sandığı, daha önce idam edilip yeniden dirildiğine inandığı belirtilirken, mahkemenin kararı yüksek mahkemeye taşındı.

Çiğdem Berfin Sevinç

ABD’de yaklaşık 25 yıldır idam cezasıyla cezaevinde bulunan 56 yaşındaki John Richard Wood hakkında verilen karar gündem oldu. Şizofreni hastası olduğu belirtilen mahkumun, kendisini ölümsüz sandığı ve daha önce üç kez idam edilip yeniden dirildiğine inandığı ortaya çıktı.

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde 2000 yılında yaşanan olayda, trafik kontrolü sırasında polis memuru Eric Nicholson’ı öldüren John Richard Wood suçlu bulunarak idama mahkum edilmişti. Olay sonrası kaçmaya çalışan Wood’un polise ateş açtığı, başka bir polis memurunun da mermi parçaları nedeniyle yaralandığı belirtildi.

“ÜÇ KEZ İDAM EDİLİP GERİ DÖNDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYOR”

Yaklaşık 25 yıldır cezaevinde bulunan Wood’un ağır şizofreni nedeniyle gerçeklik algısının ciddi şekilde bozulduğu kaydedildi. Mahkeme kayıtlarına göre Wood, ölümsüz olduğuna ve daha önce üç kez idam edilmesine rağmen yeniden hayata döndüğüne inanıyor.

Hakim ayrıca Wood’un, idam edilmesi halinde yeniden dirileceğini düşündüğünü ve eyalet valisi tarafından affedildiğine inandığını açıkladı.

MAHKEMEDE DİKKAT ÇEKEN İFADELER

2002 yılındaki dava sürecinde Wood’un mahkemeyi “Beloved Kevin Rudolph” isimli bir varlığın yönettiğine inandığı belirtildi. Wood’un ayrıca dünyayı ele geçirmeye çalışan güçlere karşı savaştığını düşündüğü ifade edildi.

Mahkemede sunulan değerlendirmelerde, Wood’un kendisini “kanatları olan ölümsüz biri” olarak gördüğü aktarıldı.

PSİKİYATRİSTLER RAPOR HAZIRLADI

İki psikiyatrist ve bir psikoloğun hazırladığı değerlendirme sonucunda, Wood’un ağır ruhsal rahatsızlığı nedeniyle idam edilmeye zihinsel olarak uygun olmadığına karar verildi.

Mahkeme heyeti, Wood’un teknik olarak neden ölüm cezası aldığını anlayabildiğini ancak hâlâ polislerin kendisine komplo kurduğuna inandığını belirtti.

Kararın Güney Carolina Yüksek Mahkemesi’ne gönderileceği ve yüksek mahkemenin kararı onaylayabileceği ya da bozabileceği öğrenildi.

