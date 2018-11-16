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Kendisini vampir, sevgilisini kurtadam sandı! Adamı göğsünden bıçakladı

Mert Şuşut Mert Şuşut
YAŞAM  | 16.11.2018 15:23 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü TV dizisi Vampir Günlükleri'nin hayranlarından biri olan olan genç bir kadın dizinin etkisinde kalarak erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı.

Kendisini vampir, sevgilisini kurtadam sandı! Adamı göğsünden bıçakladı

Ünlü dizinin fanlarından biri olan 22 yaşındaki Ekaterina Tirskaya, erkek arkadaşını bıçaklamadan önce kendisinin de vampir olduğunu ve kurtadamları bıçaklamak üzere görevlendirildiğini söyledi.

'BEN VAMPİRİM, BİR GÖREVİM VAR'

Ünlü dizinin fanlarından biri olan 22 yaşındaki Ekaterina Tirskaya, erkek arkadaşını bıçaklamadan önce kendisinin de vampir olduğunu ve kurtadamları bıçaklamak üzere görevlendirildiğini söyledi.

Polis sorgusunda, kendisinin dizinin baş karakteri Elena Gilbert olduğunu söyleyen Tirskaya erkek arkadaşını duştan çıkar çıkmaz bıçakladığını itiraf etti.

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İLK KEZ SEKS YAPTIKLARI GECE

Olayın yaşandığı gece ilk kez seks yaptıklarını söyleyen Tirskaya, adamı doğaüstü güçleri olduğuna ikna edemediğini söyledi.

Rusya'nın Novosibirsk kentinde yaşanan olayın ardından Tirskaya tutuklanarak hapse gönderildi.

Genç adam ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kadın 2 buçuk yıl hapis cezası ve 3,900 Sterlin para cezasına çarptırıldı.

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