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Logitech'ten dikkat çeken karar: 7 bin çalışan işe gitmek yerine GTA 6 oynayabilecek!

GTA 6'nın çıkış tarihi yaklaşırken Logitech, 7 bin çalışanına video oyunu oynamak için bir günlük izin hakkı tanıdığını duyurdu. Üstelik çalışanlar bu izni yalnızca GTA 6 için değil, istedikleri başka bir oyunu oynamak için de kullanabilecek.

Logitech'ten dikkat çeken karar: 7 bin çalışan işe gitmek yerine GTA 6 oynayabilecek!
Enes Çırtlık

Yılın, hatta belki de son on yılın en çok beklenen oyunu olan Grand Theft Auto 6 (GTA 6), 19 Kasım'da piyasaya sürülecek. Dünya genelinde çok sayıda oyuncunun GTA 6 oynamak için işe gitmek yerine hasta olduğunu bildirebileceği konuşulurken, bilgisayar çevre birimleri ve donanım üreticisi Logitech farklı bir adım attı.

Logitech ten dikkat çeken karar: 7 bin çalışan işe gitmek yerine GTA 6 oynayabilecek! 1

7 BİN ÇALIŞANA 1 GÜN OYUN İZNİ

Şirket, 7 bin çalışanına video oyunu oynamak için bir günlük izin kullanma fırsatı sunduğunu açıkladı. Logitech'in basın açıklamasına göre çalışanlar, izin günlerini GTA 6 yerine tercih ettikleri herhangi bir oyuna da ayırabilecek.

Logitech ten dikkat çeken karar: 7 bin çalışan işe gitmek yerine GTA 6 oynayabilecek! 2

STAJYERLER DE YARARLANABİLECEK

"Logi Game Day" adı verilen yeni uygulama, yalnızca şirketin üst düzey yöneticilerini kapsamıyor. Stajyerlerden tam zamanlı çalışanlara kadar herkes, gelecek yılın aynı dönemine kadar istediği bir gün bu izni kullanabilecek.

Kaynak: Tom's Hardware

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