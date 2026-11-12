Tümör olduğunu düşündüler, tomografide çıkan sonuç şaşkına çevirdi: Gözünde diş çıktı

Hindistan'ın Madurai kentinde yaşanan sıra dışı bir olay, dünyayı şaşkına çevirdi. 16 yaşındaki bir çocuğun sol göz kapağında ortaya çıkan şişlik, doktorların daha önce karşılaşmadıkları kadar nadir bir durumun ortaya çıkmasına neden oldu.

Aylar boyunca herhangi bir ağrı yaşamayan çocuk, göz kapağındaki değişikliği başlangıçta önemsemedi. Ancak kaşı ile göz kapağı arasındaki bölgede iki sert ve beyaz çıkıntının belirmesi üzerine hastaneye gitti.

GÖZ KAPAĞINDAN İKİ BEYAZ ÇIKINTI BELİRDİ

Bu çıkıntıların ortaya çıkmasından yaklaşık bir ay sonra Hindistan'daki Aravind Göz Hastanesi'ne başvurdu. Muayene sırasında doktorlar, çıkıntıların sert ve yüzeylerinin oldukça düzgün olduğunu fark etti. Renkleri ve yapıları nedeniyle bunların diş olabileceğinden şüphelenen sağlık ekibi, farklı bir ihtimali de değerlendirmeye aldı.

DOKTORLAR ÖNCE TÜMÖR İHTİMALİNİ DEĞERLENDİRDİ

Doktorların üzerinde durduğu olasılıklardan biri, teratom adı verilen nadir bir tümör türüydü. Teratomlar, saç, kas, kemik ve diş gibi farklı dokuları içerebilen oluşumlar olarak biliniyor. Çocuğun göz kapağındaki sert çıkıntıların nedenini belirlemek isteyen doktorlar, bilgisayarlı tomografi (BT) çekilmesine karar verdi. Görüntüleme sonuçları ise şaşırtıcı gerçeği ortaya çıkardı. Çocuğun sol göz çukurunun üst bölümünde, normal gelişimini tamamlamış bir köpek dişi bulunuyordu.

GÖZ ÇUKURUNDA KÖPEK DİŞİ TESPİT EDİLDİ

Doktorlar, çocuğun göz çukurunda bulunan dişin ektopik diş olarak adlandırılan son derece nadir bir durum olduğunu belirledi. Ektopik diş, dişin normalde bulunması gereken yerin dışında gelişmesi veya sürmesi anlamına geliyor. Bu durum bazen normal süt dişlerinde veya kalıcı dişlerde görülebilirken bazen de normal diş sayısına ek olarak gelişen fazla dişlerle ilişkili olabiliyor. Ektopik dişler çoğunlukla üst çene kemiğiyle ilişkili maksiller sinüs bölgesinde görülüyor. Ancak tıbbi kayıtlarda burun boşluğunda, damakta, çenede ve göz çukuru çevresinde gelişen diş örnekleri de bulunuyor. Buna rağmen dişlerin normal diş dizisinin çok uzağında ortaya çıkması oldukça ender görülüyor.

DÜNYADA BİLDİRİLEN İLK VAKA OLDUĞU AÇIKLANDI

Aravind Göz Hastanesi'nde görev yapan ve vakayla ilgili bilimsel raporun yazarları arasında bulunan Dr. Meghana Tanwar, Live Science'a yaptığı açıklamada tomografi görüntülerinde göz çukurunun üst bölümündeki tek dişin açıkça görüldüğünü söyledi. Tanwar, kendi bilgilerine göre göz çukurunun üst bölümünde bağımsız olarak gelişen ektopik dişin daha önce bildirilmediğini belirtti. Daha önce göz çukurunun alt bölümünde veya çevresinde diş dokusu içeren vakalar kaydedilmiş olsa da bu olayın konumu nedeniyle farklılık gösterdiği ifade edildi. Dr. Tanwar, karşılaştıkları durumun yalnızca kendi ekipleri için değil, dünya genelindeki tıbbi kayıtlar açısından da bir ilk olduğunu belirterek büyük şaşkınlık yaşadıklarını anlattı.

AMELİYATLA ÇIKARILDI

Yapılan incelemelerin ardından doktorlar, çocuğun göz kapağı bölgesindeki ektopik dişi ameliyatla çıkardı. Operasyon sırasında teratom varlığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ayrıca göz çukuru çevresinde başka bir ektopik diş de tespit edilmedi. Böylece göz kapağındaki beyaz çıkıntıların, tek başına gelişmiş bir köpek dişinden kaynaklandığı doğrulandı. Doktorlar, dişin neden bu bölgede geliştiğini ise kesin olarak belirleyemedi.

DİŞLER NEDEN AĞIZ DIŞINDA ÇIKABİLİYOR?

Londra Queen Mary Üniversitesi'nden diş malzemeleri alanında akademisyen Dr. Saroash Shahid, The Conversation için kaleme aldığı değerlendirmede ektopik dişlerin oluşumuna ilişkin olası nedenleri anlattı. Shahid'e göre yüzün gelişimi, anne karnında farklı hücre ve doku gruplarının hareket ederek birleşmesiyle gerçekleşiyor. Dişlerin oluşumu da bu dokular arasındaki karmaşık etkileşimlere bağlı olarak ilerliyor. Gelişim sırasında bu süreçte bir aksaklık meydana gelirse diş dokusu normal konumunun dışında, hatta ağızdan oldukça uzak bir bölgede gelişebiliyor. Bunun yanı sıra yaralanmalar, daha önce uygulanan diş tedavileri, kistler ve bazı tümörler de ektopik diş oluşumuyla ilişkili olabiliyor. Bazı kalıtsal durumların ise normalden fazla sayıda diş gelişimine yol açabildiği biliniyor. Ancak Hindistan'daki 16 yaşındaki çocuğun vakasında kesin bir neden bulunamadı.

YILLARCA FARK EDİLMEYEBİLİYOR

Ektopik dişlerle ilgili 61 vakanın incelendiği bilimsel bir değerlendirme, bu durumun bazı kişilerde yıllarca belirti vermeden devam edebildiğini ortaya koydu. Bazı hastalarda ise ağrı, şişlik, baş ağrısı ve ağzı açmakta zorlanma gibi şikâyetler görülebiliyor. Dişin bulunduğu bölgeye göre belirtiler de değişiklik gösterebiliyor. Örneğin burun boşluğunda gelişen ektopik dişler, burun tıkanıklığına, akıntıya ve burun kanamasına neden olabiliyor.

Hindistan'daki genç hastanın vakasında ise aylarca ağrısız seyreden şişliğin ardından göz kapağında sert ve beyaz çıkıntılar ortaya çıktı. Doktorların ayrıntılı incelemesi sonucunda tespit edilen köpek dişi, alışılmadık konumu nedeniyle tıp literatürüne geçen son derece nadir vakalardan biri oldu.