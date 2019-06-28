Kenger sakızı çiğnedikçe iyileştiriyor

Kenger sakızı; dağların yüksek kayalıklarında kendiliğinden yetişen, 40-50 cm yüksekliğe sahip, tüylü, yaprakları beyazımsı, çiçeği ise mor ve kırmızımsı olan bitkiden elde edilir. Kengerin gövdesi kesilmesiyle akan süt donar, bunun sonucunda sakız meydana gelir. Sakızı çıkarmak için kesilen kısım bol su ile yıkanmalıdır. Kengerin sakızı çıkartılırken çok dikkatli olmak gerek. Anlayacağınız gibi kenger sakızı çıkartmak basit bir iş değil...

Genel olarak Doğu Anadolu’da toplansa da Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da yer yer görmek mümkün. Yapı olarak oldukça sert olan sakızı çiğnemek bir hayli zor. Hemen hemen 3 haftada yumuşayan sakıza alışınca tadından da yenmiyor :) Çene kaslarını bir hayli kuvvetlendirdiği ortada. Faydalarından bahsedecek olursak;

Kanı temizleme özelliğine sahip kengen sakızı, krampların çözülmesine iyi geliyor.

Diş eti rahatsızlıkları iyi geliyor. Diş eti hastalıklarının yanı sıra, ağız kokusuna da kesin çözüm.

Mide ağrısına ve yemek sonrası oluşan şişkinlik için kenger sakızı çiğneyin. Kısa bir süre sonra rahatladığınızı hissedeceksiniz.

Çene gevşemesi probleminde son derece etkilidir. Sakız yapısal olarak serttir. Uzun çiğneme sonucu çene kaslarını kuvvetlendirir.

Düzenli olarak çiğnen kenger sakızı safradaki taşın düşürülmesine yardımcı olur.



