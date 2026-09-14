Kentte etkileyici görüntüler: Eylül ayında ayçiçekleri çiçek açtı

Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Kars’ta, geniş tarım arazilerinde yetiştirilen ayçiçekleri çiçeklenme dönemine ulaştı. Tarlalarda sıra sıra yükselen ayçiçeklerinin açmasıyla birlikte kent kırsalında sarı ve yeşilin bir arada olduğu etkileyici görüntüler ortaya çıktı. Güneşe doğru yönelen ayçiçekleri, özellikle geniş ekili alanlarda kilometrelerce uzanan sarı bir örtüyü andırırken, bölgeden geçen vatandaşların da dikkatini çekiyor.

Kars’ın kendine özgü doğal güzelliklerine tarım arazilerindeki ayçiçekleri de eklendi. Geniş ovalarda çiçek açan ayçiçekleri, sonbaharın dikkat çeken manzaralarından birini oluşturdu. Gün içerisinde güneş ışınlarıyla daha da belirgin hale gelen sarı çiçekler, yeşil tarım arazileriyle kontrast oluşturarak kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor.

"SARI VE YEŞİLİN BULUŞTUĞU EŞSİZ GÖRÜNTÜ"

Kars’ın geniş coğrafyasında uzanan ayçiçeği tarlaları, bölgenin doğal görünümüne farklı bir renk kattı. Sarı çiçeklerin yeşil tarım arazileriyle buluşması, özellikle yüksek kesimlerden ve yol güzergahlarından bakıldığında dikkat çekici manzaralar oluşturuyor.

Kentin doğal güzellikleriyle bütünleşen ayçiçeği tarlaları, Kars’ın yalnızca tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, tarımsal üretim alanlarıyla da farklı görüntülere ev sahipliği yaptığını gözler önüne seriyor. Ayçiçeklerinin çiçek açmasıyla sarıya bürünen Kars kırsalı, ayçiçeklerinin güneşe dönük yüzleriyle adeta sarı bir denize dönüştü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır