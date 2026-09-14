Apple Watch Series 12'de şaşırtan değişiklik: Kasa büyüdü, ekran küçüldü

Apple'ın "Surprise and shine" etkinliğinde tanıttığı Apple Watch Series 12, yeni özelliklerinin yanı sıra beklenmedik bir tasarım tercihiyle gündeme geldi. Yeni nesil akıllı saatlerin gövdesi Apple Watch Series 11'e göre genişlerken kullanılabilir ekran alanı bir miktar küçüldü.

46 MM APPLE WATCH SERIES 12'NİN EKRANI YAKLAŞIK YÜZDE 2 KÜÇÜLDÜ

Apple'ın yayımladığı teknik özelliklere göre 46 mm Apple Watch Series 12, 1.196 mm² ekran alanına sahip. Önceki nesil 46 mm Apple Watch Series 11'de ise bu değer 1.220 mm² olarak belirtiliyordu.

Böylece daha büyük modelde ekran alanı yaklaşık yüzde 2 oranında küçülmüş oldu.

Benzer bir değişiklik 42 mm modelde de görülüyor. Apple Watch Series 11'de 989 mm² olan ekran alanı, Series 12'de 979 mm² seviyesine geriledi.

Buna karşın ekran çözünürlükleri değişmedi. 46 mm model 416 x 496 piksel, 42 mm model ise 374 x 446 piksel çözünürlüğünü koruyor.

KASA GENİŞLİĞİ ARTTI

Ekran alanındaki küçülmeye karşılık Apple Watch Series 12'nin kasaları önceki nesilden daha geniş.

46 mm Series 12'nin boyutları 46 x 40 x 9,7 mm olarak açıklanırken Series 11'in aynı büyüklükteki modeli 46 x 39 x 9,7 mm ölçülerindeydi.

42 mm Apple Watch Series 12 ise 42 x 37 x 9,7 mm ölçülerine sahip. Series 11'de bu değerler 42 x 36 x 9,7 mm seviyesindeydi.

Dolayısıyla her iki modelde de kasa genişliği 1 mm artmış durumda.

EKRAN ÇERÇEVELERİ DAHA BELİRGİN HALE GELDİ

Yeni modelde ön cam tasarımında da küçük bir değişiklik yapıldı. Camın daha geniş bir alana yayılması, ekranın çevresindeki sınırların önceki modellere kıyasla daha büyük görünmesine neden oluyor.

Apple Watch Series 12'nin ölçüleri yayımlanmadan önce bazı Reddit kullanıcıları da yeni modeldeki daha kalın ekran çerçevelerine dikkat çekmişti. Bazı kullanıcılar değişiklikten memnun olmadığını belirtirken bazıları ise bunun Series 13 modellerinde daha büyük ekranlara geçiş için kullanılabilecek bir alan oluşturabileceğini öne sürdü.

SERAMİK MODEL DAHA DA BÜYÜK

Apple, Series 12'nin seramik kasalı bir versiyonunu da tanıttı. Seramik modeller, alüminyum ve titanyum seçeneklere göre daha büyük ölçülere sahip.

Her iki seramik modelin yüksekliği diğer kasa seçeneklerinden 1 mm daha fazla. 46 mm seramik modelin genişliği ise 41 mm'ye ulaşıyor.

Seramik Apple Watch Series 12'nin kalınlığı da 9,85 mm. Alüminyum ve titanyum modellerde bu değer 9,7 mm seviyesinde.

APPLE DAHA ÖNCE DE BENZER BİR DEĞİŞİKLİK YAPMIŞTI

Apple Watch ailesinde kasa ve ekran oranlarının değişmesi ilk kez yaşanmıyor. Apple Watch Series 10'da da kasa boyutları bir miktar büyürken ekran ölçüsü aynı kalmıştı. Bu değişiklik alüminyum kenarın küçülmesini sağlasa da ekranın çevresindeki çerçevelerin daha belirgin görünmesine neden olmuştu.

Apple, Series 12'de ekran alanının küçülmesi ve kasanın genişlemesiyle ilgili özel bir açıklama yapmadı. Değişikliğin kullanıcıların büyük bölümü tarafından fark edilmeyeceği düşünülüyor.

Şirketin Apple Watch için kullandığı tanıtım görsellerinin önemli bölümünde koyu renkli saat kadranlarının tercih edilmesi de ekran ile çerçeve arasındaki sınırın daha az fark edilmesini sağlıyor.

Ekran alanındaki bu küçülmenin, Series 12 ile gelen yeni sensörlerin ve özelliklerin önüne geçecek düzeyde olmadığı değerlendiriliyor.

Kaynak: PhoneArena