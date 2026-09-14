66,5 milyon yıllık ayak izi: Tam 7 metre

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletindeki zorlu arazide fosil araştırmaları yapan lise öğretmeni Kent Hups, 2025 yılında dikkat çekici bir keşfe imza attı.

Hups, paleontolog Tyler Lyson ile gönüllü olarak çalışırken aynı zamanda diz protezi ameliyatından sonra iyileşme sürecindeydi. Dar bir vadiden çıkmak için daha kolay bir yol aradığı sırada yerdeki sıra dışı bir şekli fark etti.

Yaklaşık 30 yıldır antik ayak izlerini araştıran Hups, zemindeki üçgen biçimli oluşumun devasa üç parmağa benzediğini gördü. Bunun sıradan bir fosil olmadığını düşünerek Lyson'a mesaj attı.

"Hey, az önce bir T. rex ayak izi buldum!"

Lyson ise ilk başta şüpheciydi. Çünkü yetişkin T. rex'lere ait ayak izleri son derece nadir. Daha önce dünyada yalnızca New Mexico ve Montana'da iki izole örnek tespit edilmişti.

TEK BİR İZ DEĞİL, 7 METRELİK İZ DİZİSİ

Yapılan incelemeler Hups'un şüphesini doğruladı. Bölgede yaklaşık 7 metre boyunca uzanan dört büyük, üç parmaklı ayak izi bulundu.

Her bir izin yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 60 ila 80 santimetre genişliğinde olduğu belirlendi. İzlerden ikisinin sol, ikisinin ise sağ ayağa ait olduğu düşünülüyor.

Bu özelliğiyle keşif, yetişkin bir T. rex'in tek bir ayak izinden ziyade yürüyüşünü gösteren bir iz dizisi olması açısından büyük önem taşıyor.

MİLYONLARCA YIL BOYUNCA NASIL KORUNDU?

Ayak izleri, dinozorların yaklaşık 66,5 milyon yıl önce yaşadığı Hell Creek Formasyonu adı verilen kaya tabakasında bulundu.

O dönemde bölgenin nehirler, dereler ve bataklıklarla çevrili ormanlık bir taşkın ovası olduğu düşünülüyor. Yumuşak zemine basan dinozorların bıraktığı izler zamanla ince kumtaşıyla doldu.

Yeraltı sularıyla taşınan kalsiyum karbonatın bu malzemeyi sertleştirmesi sayesinde izler milyonlarca yıl boyunca korunabildi. Çevredeki daha yumuşak kayaçlar aşındıkça ayak izlerinin kalıpları yeniden ortaya çıktı.

BİLİM İNSANLARI NEDEN T. REX OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR?

Araştırmacılar izlerin yüzeyindeki çatlaklar nedeniyle dinozorun ayak anatomisine ilişkin tüm ayrıntıların korunmadığını belirtiyor. Bu nedenle izlerin kesin olarak T. rex tarafından bırakıldığını kanıtlamak mümkün değil.

Ancak izlerin devasa boyutu, dar parmak şekilleri, oluştuğu dönem ve bulunduğu bölge yetişkin bir T. rex ihtimalini güçlendiriyor.