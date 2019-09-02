Kepçe kulak sorunu okul hayatını olumsuz etkiliyor

Op. Dr. Ercan Cihandide, “Anne ya da babadan birinde kepçe kulak varsa çocuklarında görülme olasılığı da yükseliyor. Kepçe kulak sorunu okul yılları boyunca çözülmemişse hastanın hayatında ağır travmalara sebep olabiliyor. Yaşanacakların önüne geçmek için okul yıllarının bitmesini beklemeye gerek yok” dedi.

Kepçe kulak sorunu “çocuğun yaşı daha ufak” veya “büyüyünce düzelir” gibi nedenlerle ertelenebiliyor. Kepçe kulak sorununun özellikle okul yıllarındaki çocukları etkilediğinin ve içe kapanma, sosyalleşememe gibi sorunlara neden olabildiğinin altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Ataşehir Tıp Merkezi Dermokozmetik ve Estetik Kliniği Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ercan Cihandide, “Kepçe kulak ameliyatlarında sadece kulak geriye alınmıyor, aynı zamanda yaşanan travmanın izleri de geri plana alınıyor ve hastalar çok daha mutlu bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar” dedi.

KULAK GELİŞİMİNİ 6 YAŞINDA TAMAMLIYOR

Kulakların 5 buçuk-6 yaşlarında yüzde 97 oranında fizyolojik gelişimlerini tamamladığını söyleyen Op. Dr. Ercan Cihandide, “Yani başımız, vücudumuz fizyolojik büyümesini sürdürürken, kulaklarımız neredeyse tüm gelişimini, henüz biz ilkokula başlamadan önce tamamlamış oluyor. Dolayısıyla kulak estetiği için en erken yaş olarak 5buçuk-6 diyebiliyoruz. Bu nedenle 18 yaşına kadar beklemek gerekmiyor. Hatta okul öncesinde yapılan ameliyatla sorunun çözülmesi, okul hayatı boyunca yaşanacak büyük travmayı da önlemesi açısından önemli” şeklinde konuştu.