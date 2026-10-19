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Selena Gomez'den elektronik sigara itirafı: 'Sesimi değiştirdi'

Ünlü şarkıcı Selena Gomez, yıllar içinde sesinin değişmesiyle ilgili merak edilen soruya yanıt verdi. Nikotin içeren elektronik sigara kullandığını açıklayan Gomez, bu alışkanlığın sesini etkilediğini düşündüğünü söyledi. Elektronik sigarayı bırakmayı başardığını belirten şarkıcı, benzer alışkanlığı olan kişilere çağrıda bulundu.

Selena Gomez'den elektronik sigara itirafı: 'Sesimi değiştirdi'
Çiğdem Berfin Sevinç

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, sesindeki değişimin nedenini açıkladı. Daha önce hayranlarının da gündeme getirdiği konuyla ilgili konuşan 34 yaşındaki yıldız, nikotin içeren elektronik sigara kullandığı dönemin sesini etkilemiş olabileceğini belirtti.

Gomez, Instagram hesabından yaptığı açıklamada elektronik sigarayı bırakmakta zorlandığını ancak sonunda bu alışkanlıktan uzaklaştığını söyledi. Ünlü şarkıcı, özellikle nikotini bırakmanın kolay olmadığını vurgulayarak elektronik sigaraya başlamayı düşünenleri uyardı.

Selena Gomez den elektronik sigara itirafı: Sesimi değiştirdi 1

"SESİMİ DEĞİŞTİRDİ"

Selena Gomez, sesindeki değişimle ilgili açıklamasında elektronik sigara kullanımına dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, "Çok fazla nikotin içeren elektronik sigara kullandım. Nikotini bırakmak çok zor" ifadelerini kullandı.

Sesinin değiştiğini düşündüğünü belirten Gomez, bu nedenle kendisini dinlemek istemeyenlerin başka birini dinleyebileceğini söyledi. Elektronik sigarayı bıraktığını açıklayan şarkıcı, bu kararlılığını sürdürmeyi umduğunu da dile getirdi.

Gomez, benzer bir süreçten geçen kişilere de seslenerek kötü alışkanlıkları bırakmanın zor olsa da mümkün olduğunu ifade etti.

Selena Gomez den elektronik sigara itirafı: Sesimi değiştirdi 2

DAHA ÖNCE DE SESİNDEKİ DEĞİŞİM KONUŞULMUŞTU

Selena Gomez'in sesindeki değişim, daha önce de hayranlarının dikkatini çekmişti. Ünlü şarkıcı, geçen yıl konuyla ilgili yaptığı açıklamada zaman zaman boğazının iç kısmında şişlik oluştuğunu söylemişti.

Ancak Gomez, son açıklamasında nikotin içeren elektronik sigara kullanımının da sesindeki değişimde etkili olmuş olabileceğini belirtti.

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Selena Gomez elektronik sigara ses
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