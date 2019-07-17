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Kepçe operatörü de "Bottle Cap Challenge" akımına uydu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 17.07.2019 09:53 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta bir kepçe operatörü kola şişesinin kapağını kepçe ile açtı. "Bottle Cap Challenge" akımına uyan iş makinesi operatörünün o anları kameralara yansıdı.

Sosyal medyada hızla yayılan ve farklı şekillerde denenen "Bottle Cap Challenge" akımına Türkiye'den bir kepçe operatörü de farklı bir yorum getirdi. Esenyurt Akçaburgaz'da bir inşaat şantiyesinde kepçe operatörü yerdeki kola şişesini devirmeden kepçe ile birkaç hamlede kapağı açtı.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

O anlar ise oradaki vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde iş makinesi operatörünün başla talimatı ile kola şişesi kapağına dokunuşlar yaptığı sonrasında ise kapağın açıldığı görülüyor. (İHA)

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kepçe operatörü Bottle Cap Challenge şişe açma akım istanbul Esenyurt

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