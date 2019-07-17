Sosyal medyada hızla yayılan ve farklı şekillerde denenen "Bottle Cap Challenge" akımına Türkiye'den bir kepçe operatörü de farklı bir yorum getirdi. Esenyurt Akçaburgaz'da bir inşaat şantiyesinde kepçe operatörü yerdeki kola şişesini devirmeden kepçe ile birkaç hamlede kapağı açtı.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

O anlar ise oradaki vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde iş makinesi operatörünün başla talimatı ile kola şişesi kapağına dokunuşlar yaptığı sonrasında ise kapağın açıldığı görülüyor. (İHA)

