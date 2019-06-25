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Kepçeyle başına gül döktürüp evlenme teklif etti

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 25.06.2019 15:23 | Son Güncelleme

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yaşayan restoran çalışanı kız arkadaşının doğum gününde üzerine kepçe ile gül döktürüp sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Farklı bir sürprizle yapılan evlilik teklifi ilginç anlara sahne oldu.

Kız arkadaşının doğum gününü kutlamak için evlerine giden Kerem Akbaş (23), hava alma bahanesiyle kız arkadaşını arabayla gezmeye çıkardı. Yol ortasında otomobilden inen Kerem Akbaş ve Berna Çelik’in (22) karşısında duran iş makinesinin operatörü kepçeyi kaldırıp çiftin üzerine gül döktü.

Bu sırada cebinden yüzük çıkaran Kerem Akbaş, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Kepçeye ‘Benimle evlenir misin?’ yazılı pankart da yazdıran Akbaş, Berna Çelik’in teklifi kabul etmesi üzerine evlilik yüzüğünü parmağına taktı. Evlilik teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Berna Çelik, erkek arkadaşına sarılarak anın mutluluğunu yaşadı. Yapılan sürprizin bu görüntüleri ise ilginç anlara sahne oldu. (İHA)

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