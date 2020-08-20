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Kepez’in ‘getir sat’ ve ‘indirimli alışveriş’ günleri başlıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 20.08.2020 13:55 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, ‘Haydi Hanımlar Getir Sat’ günleri ile ev ekonomisine katkı sunmak isteyen kadınlara, ‘İndirimli Alışveriş Günleri’ ile de ilçe esnafına destek olacak.

Kepez’in ‘getir sat’ ve ‘indirimli alışveriş’ günleri başlıyor

Kepez Belediyesi, ‘Haydi Hanımlar Getir Sat’ günleri ile ev ekonomisine katkı sunmak isteyen kadınlara, ‘İndirimli Alışveriş Günleri’ ile de ilçe esnafına destek olacak. Kepez Kent Meydanı 22 Ağustos’tan itibaren her hafta saat 10.00 ile 22.00’da alıcı ve satıcıları bir araya getirecek.
Kepez Belediyesi’nin, ‘Haydi Hanımlar Getir Sat’ ve ‘İndirimli Alışveriş Günleri’, Kepez Kent Meydanı’nda 22 Ağustos Cumartesi günü kapılarını arayacak. ‘İndirimli Alışveriş Günleri’ Kepez Belediyesi ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği(AESOB), işbirliğiyle düzenlenecek. İndirimli alışveriş günleriyle ayakkabıdan çantaya, her türlü ürün Antalyalılara hesaplı bir şekilde ulaştırılacak. Her Cumartesi farklı iş sektörleri 10.00 ile 22.00 saatleri arasında Kepez Kent Meydanı’nda alıcılarla buluşacak. ‘Haydi hanımlar getir sat’ günleriyle de hanımlar, evlerindeki ikinci el eşyaları satma fırsatı bulacak.

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Öğle
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İkindi
16:48
Akşam
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Yatsı
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Antalya Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Ake Eczanesi
Muratpasa
Bahar Eczanesi
Muratpasa
Karamanlı Eczanesi
Muratpasa
Keskin Eczanesi
Muratpasa
Nil Eczanesi
Muratpasa
Olgan Eczanesi
Muratpasa
Babacan Eczanesi
Kepez
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