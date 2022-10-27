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Kepse pilavı tarifi: Gelinim Mutfakta kepse pilavı nasıl yapılır? Hatay'ın sevilen lezzeti

27.10.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kepse pilavı tarifi ve malzemeleri merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında bugün Hatay usulü kepse pilavı yapılıyor. Yarışmacılar en başarılı pilavı yapmak için mücadele edecekler. Peki, kepse pilavı nasıl yapılır?

Kepse pilavı tarifi: Gelinim Mutfakta kepse pilavı nasıl yapılır? Hatay'ın sevilen lezzeti
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 8
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 60dk
Kalori/Porsiyon 581kal

Kepse pilavının nasıl yapıldığı merak konusu haline geldi. Sevilen lezzetlerden biri olan kepse pilavını bugün Gelinim Mutfakta programı yarışmacıları yapacak. Bu pilav, Hatay'ın yöresel lezzetleri arasında yer alıyor.

MALZEMELER

  • 4 adet karanfil
  • 5 adet kakule
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 su bardağı pirinç
  • 1 adet soğan
  • 2 çay bardağı sıvı yağ
  • 2 adet domates
  • 1 adet havuç
  • 1 adet tatlı kırmızı biber
  • 3 adet sivri biber
  • 1 adet çubuk tarçın
  • yarım çay kaşığı karabiber
  • yarım çay kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • sarımsak
  • safran
  • Tavuğu için
  • 1 tavuk
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 adet limonun suyu
  • 3 adet kakule
  • 8 diş sarımsak
  • 2 adet karanfil
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 2 su bardağı su

TARİF

  • Öncelikle tavuğu pişirerek yemeğe başlayabilirsiniz. Tavuğu pişirme kabına alarak tuzla ovmalısınız. Daha sonra üzerine yarım limon suyu sıkın.
  • Başka bir kap içerisinde salçaya 2 sb su ekleyin. Yarım limonun suyunu ve sıyı yağı ilave edin.
  • 8 diş sarımsağı rendeleyin ve ardından kakule, karanfil tanelerin, ilave edin. Hazır olan sosu tavuğun üzerine dökün
  • Üstünü alüminyum folyolu yağlı kağıt ile kağatın, üstüne bıçakla birkaç hava deliği açın ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirin.
  • Üstü folyoyla kapalı olarak 1 saat pişirin, sürenin sonunda folyoyu alın ve tavuğu tekrar fırına verip üstü kızarana dek yaklaşık 20 dakika daha pişmeye bırakın.
  • Pilav için ise safranı bir kasenin içinde az bir miktar suyla ıslatın ve bir kenarda bekletin.
  • Sıvı yağı bir pilav tenceresine alıp ısıtın ve içine ince ince doğradığınız soğanları ilave edin. Pembeleşinceye dek kavurun.
  • Kırmızı biber ve sivri biberleri ince ince doğrayın, havucu rendeleyin, sarımsakları rendeleyin, domatesleri küp küp doğrayın ve hepsini pembeleşen soğanların üstüne ilave edip, havuçlar yumuşayana dek kavurun.
  • Tüm baharatları ve sulandırdığınız safranı suyuyla birlikte karışıma ilave edin. Birkaç kez kavurun.
  • Yıkadığınız pirinçleri ve salçayı da ekleyin. Güzelce karıştırın. 4,5 su bardağı kaynar suyu da ekleyip, ocağın altını kısın ve pişmeye bırakın. Pilavı servis tabağına yerleştirdikten sonra üzerine tavuğu koyun.


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