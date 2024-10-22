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Kerem Aktürkoğlu 21 bin kişiyle doğum günü kutladı! Osimhen itirafı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.10.2024 09:31
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Portekiz ekibi Benfica'nın yolunu tutan ve burada performansıyla şimdiden taraftarın sevgilisi olan Kerem Aktürkoğlu, bir canlı yayın platformunda açtığı yayında doğum gününü takipçileriyle birlikte kutladı. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu 21 bin kişiyle doğum günü kutladı! Osimhen itirafı...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktükroğlu, 26. yaşını bir canlı yayın platformunda açtığı yayında kutladı.

26 yaşına tek başına açtığı yayınla giren Kerem Aktürkoğlu annesini aradı. Milli futbolcu annesine telefonda, "21 bin kişiyle doğum günümü kutluyoruz. Kekim de burada, marketten aldım." dedi.

OSIMHEN İTİRAFI

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Victor Osimhen'in Antalyaspor'a attığı gole değinen Kerem Aktürkoğlu, "Victor Osimhen'in golü çok güzeldi. Biz de sizler gibi şaşkın bir şekilde izledik. Tabii ki onun gibi büyük bir oyuncu ile oynamak isterdim." dedi.

BELKİ DE FUTBOL OYNADIĞIM İÇİN...

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Teknik direktörlük açıklaması da yapan Kerem, "İlerde teknik direktörlük yapmayı düşünüyorum ama çok aşırı bir şekilde düşünmüyorum. Belki de futbol oynadığım içindir." diye konuştu.

DERBİ TAHMİNİ

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"Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne olur?" sorusunu da yanıtlayan milli oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray yener tabii ki. İçimizden, gönlümüzden geçen o."

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