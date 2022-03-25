Kerem Aktürkoğlu: Burak Ağabey'in canı sağ olsun

Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takımımız'ın Portekiz'e 3-1 yenilerek 2022 Dünya Kupası'na gitme şansını kaybetmesinin ardından konuştu. Burak Yılmaz'ın penaltı pozisyonunu değerlendiren Kerem çok net konuştu.

"İKİNCİ YARIYA İÇERİDE KONUŞARAK ÇIKTIK"

Mücadeleyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, "İlk yarı istediğimiz gibi olmadı. İlk yarıda da, ikinci yarıdaki gibi baskıyla başlayacaktık. İstediğimiz gibi baskı yapamadık ve rakip baskılardan çıkarak pozisyonlar buldular. İkinci yarıya içeride konuşarak çıktık. 2-0'dı. Daha özgüvenli oynayıp bu maçı çevireceğimizi düşünüyorduk. Konsantreydik. İkinci yarıda daha iyi oynadık. Baskılı başladık. 2-1 oldu. 2-2 olabilirdi, hatta 3-2 bile olabilirdi. Olmadı. Üzgünüz. Belki kazansaydık, Makedonya ile evimizde oynayacaktık. Daha fazla şansımız olacaktı." dedi.

"BURAK AĞABEY'İN CANI SAĞOLSUN"

"Öncelikle Burak Ağabey olmak üzere takım arkadaşlarımın ayaklarına sağlık." diyen Kerem Aktürkoğlu, "O bizim takımımız için her şeyi yaptı. Belki 100'lerce penaltı golü attı ama 1 tanesini kaçırdı. Onun canı sağolsun. İçeride de söyledik ona. O kaçırmasa biz kaçıracaktık. Herhangi biri kaçırabilirdi. Burak Ağabey'in canı sağ olsun. Türk milletinden özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

