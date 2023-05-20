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Kerem Aktürkoğlu: Haftaya şampiyon olacağız

20.05.2023 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, "Her hafta şampiyon olacağız diye hazırlanıyoruz. Bu maçın önemini çok iyi biliyorduk. Ona göre hazırlandık. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarımızın hiç sustuğunu hatırlamıyorum. Çok güzel hazırlandık. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Haftaya inşallah şampiyon olacağız” dedi

Kerem Aktürkoğlu: Haftaya şampiyon olacağız
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Spor Toto Süper Lig’in 35’inci haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sivasspor galibiyetinin önemine değinen Kerem Aktürkoğlu, "Gerçekten çok önemli bir galibiyet. Geçen hafta söylemiştim 2 maçımız kaldı. Bu bilinçle haftaya hazırlandık. Kaç haftaydı hatırlamıyorum. Her hafta şampiyon olacağız diye hazırlanıyoruz. Bu maçın önemini çok iyi biliyorduk. Ona göre hazırlandık. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarımızın hiç sustuğunu hatırlamıyorum. Çok güzel bir ortam vardı. Çok güzel hazırlandık. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Haftaya inşallah şampiyon olacağız” diye konuştu.

"ICARDI’NİN HİÇBİR EGOSU YOK"

Icardi’nin kaliteli bir oyuncu olduğunu söyleyen Kerem, "Onunla konuştuk. Hatta bir tane pozisyonda topukla pas verdiğimde 'Sana gol attırmaya çalışıyorum' dedi. Ben de dedim ki, ben sana attırmaya çalışıyorum. O sana attırmaya çalışıyorum diyor. Bir türlü o konuda anlaşamıyoruz ama bir şekilde asist yapıyoruz birbirimize. Çok kaliteli bir oyuncu. Aynı zamanda da çok iyi bir insan. Hiçbir egosu yok. Hem saha içinde hem de saha dışında bunun meyvelerini yiyoruz. Bugün ona nasip oldu 2 gol atmak. Biz de takım olarak ona yardımcı olmak istiyoruz. Sonu şampiyonluk olacak inşallah” şeklinde konuştu.

“ŞU AN SADECE GALATASARAY’A ODAKLIYIM”

Kendisine gelen transfer teklifleri hakkında da konuşan 24 yaşındaki oyuncu, "Ben geçen sene de aynı şeyleri söylüyordum. Ben hiç bunları kendime söylemiyorum. Düşünmüyorum. Galatasaray’da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Geçen sene güzel bir sezon değildi bizim için ama yine böyle şeyler konuşuluyordu. Ben şu an sadece Galatasaray’a odaklıyım. Galatasaray’da şampiyon olmak istiyorum. Gelecek sezon neler olur, neler biter bununla ilgili hiçbir planım yok. İnşallah hepimiz için güzel şeyler olur” ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEDEN OLMASIN, BİZ BU ŞEYLERİ HAYAL OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istediğini belirten Kerem Aktürkoğlu, şöyle konuştu:

"Her futbolcunun Şampiyonlar Ligi’nde oynama ve orada kendini göstermek hayallerinden birisidir. Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası’ndan sonra bence en üst seviye. O yüzden Şampiyonlar Ligi’ne gideceğimize inanıyoruz. Gruplara kalacağımıza inanıyoruz. Grupları geçeceğimize inanıyoruz. Onun bilincindeyiz. Seneye çok daha güzel şeyler olacak inşallah. Şampiyonlar Ligi finali neden olmasın, biz bu şeyleri hayal olarak görmüyoruz. Bunlara inanıyoruz. İnşallah olur."

"BENİM İÇİN YETER DİYE BİR ŞEY YOK"

Sürekli çalıştığını ifade eden Kerem Aktürkoğlu, “Ben kendimi geliştirmeye adamış bir insanım. Benim için yeter diye bir şey yok. Ben kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Hep bir şekilde önüme eksilerim konuluyor. Bunları da çok dikkate almıyorum. Ben her seferinde kendimi geliştirme üzerine değerlendirmelerimi yapıyorum. O yüzden antrenmanlarda olsun, dışarıda analizlerim olsun sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tabii ki oynadığımız dünya yıldızları da hepimize bir şeyler katıyor. Onlardan saha içi ve saha dışında ne öğrenebilirsem öğrenmeye çalışıyorum. Onlarda sağ olsunlar bu konuda bizlere çok yardımcı oluyorlar” şeklinde konuştu.
Son olarak şampiyonluğu düşündüğünü söyleyen Kerem, "Şu an şampiyonluğu düşünüyoruz gerçekten. Şampiyonluk sonrasında ne olur bilmiyorum. Belki taraftarlarımıza kupayla koşma anımı hayal edebilirim yani. O olur büyük ihtimalle” dedi.

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