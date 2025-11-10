SPOR

Kerem Aktürkoğlu Kayserispor'u da boş geçmedi! Yıldız isim Galatasaray'ın puan kaybıyla ilgili de konuştu

Fenerbahçe’nin Kayserispor galibiyetinde sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, maç sonrası duygusal açıklamalarda bulundu. Attığı golü Emre Zengin adlı kardeşine armağan eden milli yıldız, Galatasaray’ın puan kaybıyla ilgili de konuştu. İşte o sözler...

Berker İşleyen
Fenerbahçe’nin Kayserispor karşısında aldığı galibiyetin ardından takımın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrasında duygu yüklü açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, hem golünü kime armağan ettiğini açıkladı hem de takımın performansına ve taraftarlara dair önemli ifadeler kullandı.

“GOLÜM ARMAĞAN OLSUN”

Kerem Aktürkoğlu Kayserispor u da boş geçmedi! Yıldız isim Galatasaray ın puan kaybıyla ilgili de konuştu 1

Maç öncesinde özel bir konuşma yaptığını dile getiren Kerem, attığı golü anlamlı bir şekilde adadı: "Maçtan önce Emre Zengin kardeşimiz bana 'Gol atacaksın, benim için atar mısın?' dedi. 'İnşallah senin için atacağım' demiştim. Golüm ona armağan olsun."

“GALİBİYETİ HAK ETTİK”

Kerem Aktürkoğlu Kayserispor u da boş geçmedi! Yıldız isim Galatasaray ın puan kaybıyla ilgili de konuştu 2

Maçın ikinci yarısında yaşanan kısa süreli konsantrasyon kaybına rağmen güçlü bir reaksiyon verdiklerini söyleyen Kerem, alınan üç puanın önemine değindi:

"İlk yarı her şey güzeldi. İkinci yarı daha farklı olacak diye düşündük. Gol yedikten sonra afalladık ama güzel bir galibiyet aldık. Milli takıma moralli gideceğiz."

GALATASARAY AÇIKLAMASI

Kerem Aktürkoğlu Kayserispor u da boş geçmedi! Yıldız isim Galatasaray ın puan kaybıyla ilgili de konuştu 3

Ligde rekabetin iyice kızıştığını belirten milli yıldız, Galatasaray’ın Kocaelispor’a yenilmesinin ardından Fenerbahçe için oluşan avantajı da değerlendirdi:

"Avantaja çevirmemiz gerekiyordu. Kazandığımız takdirde fark 1'e inecekti. Daha motive çıktık sahaya. Sonuç olarak kazandık."

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kayserispor Kerem Aktürkoğlu son dakika fenerbahçe galatasaray gol
