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Kerem Aktürkoğlu mağlubiyeti ona yordu!

17.03.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu Barcelona maçını yorumladı. Yedikleri gol hakkında konuşan Kerem, "10 kişiyken gol yememiz, bizi daha çok düşürdü. Tam olarak yerleşmemiştik. Barcelona gibi bir takımla oynuyoruz. Böyle ufak hataları affetmeyecek bir takım." dedi.

Kerem Aktürkoğlu mağlubiyeti ona yordu!
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Barcelona karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"10 KİŞİYKEN GOL YEMEMİZ..."

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Kerem Aktürkoğlu, "Maçın başından sonuna kadar yapmadığımız hatayı, attığımız golden sonra yaptık ve talihsiz bir gol yedik. 10 kişiyken gol yememiz, bizi daha çok düşürdü. Tam olarak yerleşmemiştik. Barcelona gibi bir takımla oynuyoruz. Böyle ufak hataları affetmeyecek bir takım. İki maçta da harika bir mücadele verdik. Çok mücadele ettik. Sonunu getiremedik. Umarım bundan sonraki süreçte, lige daha fazla odaklanıp, bulunabileceğimiz en yüksek noktaya çıkıp, o şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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