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Kerem Aktürkoğlu'na gelen teklif Galatasaray taraftarını kızdırdı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.07.2024 09:46
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılacağı ileri sürülmüştü. Milli oyuncunun birçok talibi olduğu bilinirken, İspanyol basınında yer alan iddia Galatasaray taraftarını bir hayli kızdırdı.

Kerem Aktürkoğlu'na gelen teklif Galatasaray taraftarını kızdırdı!
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Geçtiğimiz sezon 20 milyon Euro'nun üzerinde transfer teklifleri alan Kerem Aktürkoğlu'na görüşme talepleri gelmeye devam ediyor. Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı netleşmeyen milli oyuncu için yeni gelişmeler yaşandı.

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LİLLE VE ROMA DEVREDE

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İspanyol basınında yer alan habere göre; Lille ve Roma, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 10 milyon Euro'dan fazla bonservis önermeyecek. Milli oyuncuya maksimum verecekleri bonservisin 10 milyon Euro olduğu belirtilirken, İspanyol basınında yer alan haber Galatasaraylı taraftarları kızdırdı.

20 MİLYON EURO VE ÜSTÜ TEKLİFLER VARDI

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Kerem Aktürkoğlu'na geçtiğimiz sezon 20 milyon Euro ve üstü birçok teklif geldiği ve reddedildiği bilinirken, şimdilerde 10 milyon Euro'ların konuşulması taraftarı hayal kırıklığına uğrattı.

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''Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşayacağım''''Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşayacağım''
Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu galatasaray
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