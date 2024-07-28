Kerem Aktürkoğlu'na gelen teklif Galatasaray taraftarını kızdırdı!

Geçtiğimiz sezon 20 milyon Euro'nun üzerinde transfer teklifleri alan Kerem Aktürkoğlu'na görüşme talepleri gelmeye devam ediyor. Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı netleşmeyen milli oyuncu için yeni gelişmeler yaşandı.

LİLLE VE ROMA DEVREDE

İspanyol basınında yer alan habere göre; Lille ve Roma, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 10 milyon Euro'dan fazla bonservis önermeyecek. Milli oyuncuya maksimum verecekleri bonservisin 10 milyon Euro olduğu belirtilirken, İspanyol basınında yer alan haber Galatasaraylı taraftarları kızdırdı.

20 MİLYON EURO VE ÜSTÜ TEKLİFLER VARDI

Kerem Aktürkoğlu'na geçtiğimiz sezon 20 milyon Euro ve üstü birçok teklif geldiği ve reddedildiği bilinirken, şimdilerde 10 milyon Euro'ların konuşulması taraftarı hayal kırıklığına uğrattı.