Kerem Aktürkoğlu'na transfer şoku! Dün gece gördüğü fotoğraf karşısında morali yerle bir oldu... Eski Fenerbahçeli Rui Costa'yla poz verdi!

Galatasaray'daki etkili performansı sonrası Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan ve burada harika bir başlangıca imza atan Kerem Aktürkoğlu, son haftalarda beklenmedik bir şekilde düşüş yaşarken eleştirilmeye başlanmış durumda.

YEDEK KALMAYA BAŞLADI

Son haftalarda skora katkı yapmakta zorlanan Kerem Aktürkoğlu, zaman zaman yedek kalmaya başlarken Teknik Direktör Bruno Lage, 20 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Andreas Schjelderup'u da zaman zaman ilk 11'de oynatmaya başladı.

KEREM'E BRUMA ŞOKU

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'na beklenmedik bir haber daha geldi. Benfica, Braga formasıyla büyük bir çıkış yapan Bruma'yı 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

KEREM'İN BÖLGESİNE TRANSFER

Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Portekizli oyuncu da Kerem Aktürkoğlu gibi sol kanatta görev yapıyor. Bu transferle birlikte Benfica'nın üç sol kanat oyuncusu oldu.