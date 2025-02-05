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  4. Kerem Aktürkoğlu'na transfer şoku! Dün gece gördüğü fotoğraf karşısında morali yerle bir oldu... Eski Fenerbahçeli Rui Costa'yla poz verdi!

Kerem Aktürkoğlu'na transfer şoku! Dün gece gördüğü fotoğraf karşısında morali yerle bir oldu... Eski Fenerbahçeli Rui Costa'yla poz verdi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.02.2025 07:56
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Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan ve Portekiz kariyerine oldukça hızlı bir başlangıç yapan Kerem Aktürkoğlu son haftalarda büyük bir düşüş yaşarken, dün gece aldığı haberle adeta yıkıldı. Son haftalarda yedek kulübesinde başlayan ve yerini Andreas Schjelderup'a kaptıran yıldız oyuncu büyük bir şok daha yaşadı. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu'na transfer şoku! Dün gece gördüğü fotoğraf karşısında morali yerle bir oldu... Eski Fenerbahçeli Rui Costa'yla poz verdi!
Bruma

Bruma

POR Portekiz
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
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Galatasaray'daki etkili performansı sonrası Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan ve burada harika bir başlangıca imza atan Kerem Aktürkoğlu, son haftalarda beklenmedik bir şekilde düşüş yaşarken eleştirilmeye başlanmış durumda.

YEDEK KALMAYA BAŞLADI

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Son haftalarda skora katkı yapmakta zorlanan Kerem Aktürkoğlu, zaman zaman yedek kalmaya başlarken Teknik Direktör Bruno Lage, 20 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Andreas Schjelderup'u da zaman zaman ilk 11'de oynatmaya başladı.

KEREM'E BRUMA ŞOKU

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Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'na beklenmedik bir haber daha geldi. Benfica, Braga formasıyla büyük bir çıkış yapan Bruma'yı 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

KEREM'İN BÖLGESİNE TRANSFER

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Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Portekizli oyuncu da Kerem Aktürkoğlu gibi sol kanatta görev yapıyor. Bu transferle birlikte Benfica'nın üç sol kanat oyuncusu oldu.

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