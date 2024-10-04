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Kerem Aktürkoğlu'ndan Benfica'yı yıkan haber! Portekiz basını duyurdu

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
04.10.2024 19:54
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Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devindeki kariyerine rüya gibi bir başlangıç yapmıştı. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e gol atan millî futbolcudan Portekiz ekibini yıkan haber gündeme geldi. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu'ndan Benfica'yı yıkan haber! Portekiz basını duyurdu

Galatasaray'dan Benfica‘ya imza atan Kerem Aktürkoğlu Portekiz devindeki kariyerine harika bir başlangıç yaptı. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid’e gol atan millî futbolcudan endişelendiren bir haber geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE ATTI

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Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde çarşamba akşamı Atletico Madrid’i konuk etti. Ev sahibi ekip maçı 4-0 kazanırken Kerem Aktürkoğlumaçın ilk golünü atan isim oldu.

4 GOL 2 ASİST

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Kerem AktürkoğluBenfica formasıyla şu ana kadar toplamda beş maça çıktı. Millî futbolcu, söz konusu 5 karşılaşmada 4 gol atıp 2 asist yaptı ve kısa sürede büyük etki oluşturdu.

PORTEKİZ BASINI DUYURDU

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Öte yandan Benfica’da Nacional ile oynanacak karşılaşma öncesinde Kerem Aktürkoğlu şoku yaşandı. Galatasaray’ın eski yıldızından gelen kötü haberi A Bola gazetesi duyurdu.

“BACAĞINA DARBE ALDI”

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Söz konusu haberde, “Atletico Madrid galibiyetinde ilk golü atan Türk kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sağ bacağına darbe aldı. Kerem’in bir sonraki maçta oynayıp oynamayacağı bu nedenle belirsiz. Son maçta da bazı yıpranmalar yaşayan Aktürkoğlu önümüzdeki birkaç gün boyunca izlenecek. Kerem’in dün hâlâ bazı şikayetleri vardı. Bu yüzden önümüzdeki birkaç gün, onun iyileşip iyileşmediğini görmek için çok önemli olacak” ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
SL Benfica Kerem Aktürkoğlu
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