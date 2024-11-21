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Kerem Aktürkoğlu'nun gidişi sonrası harikalar yaratıyordu! Yunus Akgün'e dev zam... İşte yeni maaşı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.11.2024 07:41
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi sonrası ilk 11'in vazgeçilmezi olan Yunus Akgün'ün yeni maaşı belli oldu. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu'nun gidişi sonrası harikalar yaratıyordu! Yunus Akgün'e dev zam... İşte yeni maaşı
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gidişinin ardından ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden olan Yunus Akgün, gösterdiği performansla büyük alkış toplarken, aynı zamanda dev kulüpleri de peşine taktı.

8 GOLE KATKI

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Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 16 maça çıktı. Millî futbolcu, söz konusu 16 karşılaşmada 6 gol 2 asistle oynadı ve 8 gole direkt katkı sağladı.

Yunus Akgün'ün Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise Transfermarkt'e göre 6.5 milyon euro.

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Öte yandan Galatasaray'da Yunus Akgün'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. TRT Spor'un haberine göre oyuncu ve kulüp, yeni sözleşme için masaya oturuyor.

YENİ MAAŞI BELLİ OLDU

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Galatasaray'ın, millî takımdan döndükten sonra 24 yaşındaki futbolcu ile görüşeceği ifade edildi. Öte yandan Yunus Akgün'ün yeni maaşına ilişkin de bilgi verildi. Yıllık 20 milyon lira kazanan Yunus Akgün'ün maaşının alacağı yeni zamla birlikte 50 milyon lira seviyesine çıkacağı iddia edildi.

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