Kerem Aktürkoğlu'nun kim kimler beğenmedi ki... Tottenham, Arsenal ve West Ham, Bayern Münih maçında tribünde olacak

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla kariyerinde yine seviye atlayan Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'ya transferi hiç de uzak değil. Sarı-kırmızılıların maçını izlemeye gelen İngilizler, milli oyuncuya tam not verdi.

İngiltere'den Tottenham, Arsenal ve West Ham'ın transfer listesinde yer alan Kerem Aktürkoğlu bu üç takıma da kendisini hayran bıraktı. Transfer için devre arasını bekleyen İngiliz kulüpleri şimdiden Kerem'i kıskaç altına aldı.

BAYERN MUNIH MAÇI ÇOK KRİTİK

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynayacağı maçı yine izlemeye gelecek İngiliz kulüplerinin son kararını bu mücadelede vereceği ve duruma göre şimdiden transfer teklifini yapacakları ifade edildi.

