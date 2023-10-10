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  4. Kerem Aktürkoğlu'nun kim kimler beğenmedi ki... Tottenham, Arsenal ve West Ham, Bayern Münih maçında tribünde olacak

Kerem Aktürkoğlu'nun kim kimler beğenmedi ki... Tottenham, Arsenal ve West Ham, Bayern Münih maçında tribünde olacak

10.10.2023 11:44 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, performansıyla dünya devlerini peşine taktı. Avrupa'nın birçok büyük kulübünün transfer listesine giren Kerem için devre arasında Galatasaray'a teklif gelmesi bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla kariyerinde yine seviye atlayan Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'ya transferi hiç de uzak değil. Sarı-kırmızılıların maçını izlemeye gelen İngilizler, milli oyuncuya tam not verdi.

KİMLER YOK Kİ? TOTTENHAM, ARSENAL, WEST HAM...

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İngiltere'den Tottenham, Arsenal ve West Ham'ın transfer listesinde yer alan Kerem Aktürkoğlu bu üç takıma da kendisini hayran bıraktı. Transfer için devre arasını bekleyen İngiliz kulüpleri şimdiden Kerem'i kıskaç altına aldı.

BAYERN MUNIH MAÇI ÇOK KRİTİK

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynayacağı maçı yine izlemeye gelecek İngiliz kulüplerinin son kararını bu mücadelede vereceği ve duruma göre şimdiden transfer teklifini yapacakları ifade edildi.

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