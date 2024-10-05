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Kerem Aktürkoğlu'nun Manchester United iddiaları sonrası Benfica cephesinden resmi açıklama!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.10.2024 22:47
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Benfica kariyerinde çıktığı 5 maçta 6 gole direkt katkı ile başlayan Kerem Aktürkoğlu için transfer iddiaları şimdiden ortaya atılmaya başlanırken, Portekiz ekibinden konuyla alakalı resmi bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu'nun Manchester United iddiaları sonrası Benfica cephesinden resmi açıklama!
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'nun yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu yeni takımındaki kariyerine rüya gibi başladı. Taraftarın şimdiden sevgilisi olan Aktürkoğlu'nun ekibi deplasmanda Nacional'e konuk olacak. Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lage, "Bugün antrenman yaptı ve kendini iyi hissediyor. Ancak yarın maç planına göre en iyi 11'imizi belirleyeceğiz." dedi.

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kerme

Bruno Lage, hafta içinde Manchester United'ın Kerem Aktürkoğlu'nun kadrosuna katmak istediği yönünde çıkan haberlerle ilgili soruyu da yanıtladı.

"ŞU ANDA HEDEFİ..."

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Lage konuyla ilgili, "Günümüzde, olayların gelişme hızına bakıldığında iyi olanlar dün kazananlar, en iyi oyuncular ise son golü atanlardır. Şu anda ana hedefi Benfica'da iyi bir kariyere sahip olmak. Hedefinin, gösterdiği gibi istikrarlı bir futbolcu olmak olduğunu düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Kerem Aktürkoğlu Benfica formasıyla görev yaptığı 5 maçta 4 gol ve 2 asistle oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United Kerem Aktürkoğlu benfica galatasaray
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