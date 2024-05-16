Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig devi Beşiktaş ile görüşme yapacak! Transfer döneminin bomba gelişmesi...

Galatasaray'da özellikle ligin ilk yarısında gösterdiği performansla büyük takımların radarına giren Kerem Aktürkoğlu için Süper Lig ekibinin de devrede olduğu aktarıldı.

FORMA SAVAŞINDA YENİK DÜŞTÜ

Galatasaray'da formayı Barış Alper Yılmaz'a kaptıran Kerem Aktürkoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Avrupa'dan birçok takım milli oyuncuyu isterken flaş bir iddia Türkiye'den geldi.

BEŞİKTAŞ KEREM AKTÜRKOĞLU CEPHESİ İLE TEMASA GEÇECEK

Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'ya gitmemesi durumunda Beşiktaş'ın devreye gireceği iddia edildi. Siyah-beyazlıların Asbaşkanı Hüseyin Yücel'in, Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri ile temasa geçerek, bir görüşme yapacağı bildirildi.





