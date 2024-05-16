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Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig devi Beşiktaş ile görüşme yapacak! Transfer döneminin bomba gelişmesi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.05.2024 08:06
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Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ligin son haftalarında takımda forma giyme şansını iyiden iyiye kaybeden milli oyuncunun transfer döneminde ezeli rakiple görüşeceği ifade edildi.

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig devi Beşiktaş ile görüşme yapacak! Transfer döneminin bomba gelişmesi...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da özellikle ligin ilk yarısında gösterdiği performansla büyük takımların radarına giren Kerem Aktürkoğlu için Süper Lig ekibinin de devrede olduğu aktarıldı.

FORMA SAVAŞINDA YENİK DÜŞTÜ

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Galatasaray'da formayı Barış Alper Yılmaz'a kaptıran Kerem Aktürkoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Avrupa'dan birçok takım milli oyuncuyu isterken flaş bir iddia Türkiye'den geldi.

BEŞİKTAŞ KEREM AKTÜRKOĞLU CEPHESİ İLE TEMASA GEÇECEK

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Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'ya gitmemesi durumunda Beşiktaş'ın devreye gireceği iddia edildi. Siyah-beyazlıların Asbaşkanı Hüseyin Yücel'in, Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri ile temasa geçerek, bir görüşme yapacağı bildirildi.

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Kerem Aktürkoğlu beşiktaş galatasaray
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