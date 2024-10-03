Kerem Aktürkoğlu'yla başladı, Orkun Kökçü ile bitti! Benfica Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçında Benfica ile Atletico Madrid karşılaştı.

Ülkemizi Portekiz'de temsil eden Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, İspanyol devine karşı 4-0'lık zaferde baş rol oynadılar.

Benfica'da milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü maça ilk 11'de başladı. Kerem Aktürkoğlu 71. dakikada yerini Beste'ye bırakırken Orkun Kökçü'de 86. dakikada yerini Barreiro'ya bıraktı.

KEREM AKTÜRKOĞLU RÜZGARI DEVAM EDİYOR

Benfica'nın Atletico Madrid ile karşılaştığı mücadelede Kerem Aktürkoğlu perdeyi açan isim oldu.

Yıldız futbolcu kritik maçta takımı adına 13'üncü dakikada sahneye çıktı. Fredrik Aursnes'in pasıyla ceza sahasına hareketlenen Kerem, Oblak'ı mağlup ederek skoru 1-0'a getirdi.

Milli oyuncu bu golle birlikte beşinci maçında dördüncü kez fileleri havalandırmayı başarmış oldu.

ORKUN'DAN PENALTI

Atletico Madrid'e karşı tarihi bir zafer elde eden Benfica'da Orkun Kökçü, dördüncü golü atan isim oldu.

Zeki Amdouni'nin ceza sahasında Reinaldo tarafından düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren milli yıldız, farkı dörde çıkardı.

RAKİP FEYENOORD

Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftadaki rakibi Orkun Kökçü'nün eski kulübü olan Feyenoord olacak.

Atletico ise Fransız temsilcisi Lille'i sahasında ağırlayacak.