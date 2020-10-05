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Kerem Alışık'tan Hilal Altınbilek'le aşk yaşadığı iddialarına açıklama

05.10.2020 21:05 | Son Güncelleme:
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Kerem Alışık'tan Hilal Altınbilek'le aşk yaşadığı iddialarına açıklama

Kerem Alışık, kendisi gibi oyuncu olan Hilal Altınbilek ile hakkında çıkan aşk dedikodularına son noktayı koydu. Alışık, "Biz Hilal'le set içinde ve dışında iyi anlaşan iki arkadaşız." dedi.

Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan 27 yaşındaki Hilal Altınbilek ile 58 yaşındaki Kerem Alışık, aylardır aşk iddialarıyla gündeme geliyordu.

Altınbilek'in köpeğini bile gezdirirken görüntülenen Alışık, bu iddiaları her fırsatta yalanlıyordu.

Kerem Alışık hakkında çıkan aşk iddiaları üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

KEREM ALIŞIK, AŞK İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU

Ünlü oyuncu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yine 'iddiaya göre' denilerek yine aynı yakıştırma, doğruyu yansıtmayan biçimde yapılmaya devam ediyor. O zaman insan da mecburen aynı açıklamayı yapmak zorunda kalıyor. Bazen sen ne söylersen, ne kadar söylersen karşındakinin anlamak istediği kadar kalıyor sözlerin. Söz söz olalı böyle eziyet görmemiş oluyor. Halbuki biraz anlayıp, dinlemeye çalışılsa, biraz incelik gösterilse incinmeyecek insanın yüreği. Ama bu durumda sabırla, dirençle aynı sözü bir kere daha tekrarlamak ve söze devam etmek gerekliliği oluşuyor. O zaman son söz şöyle; biz Hilal ile set içinde ve set dışında iyi anlaşık iki arkadaşız, hepsi bu"

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yılmaz duymasın ????

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