Kerem Bürsin'den HeForShe hareketine destek: Artık cinsiyetçi şakalara gülmüyorum

Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Bürsin, toplumsal cinsiyet eşitliği için başlatılan HeForShe hareketine destek verdi.

Ünlü oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Artık cinsiyetçi şakalara gülmüyorum ve tepki gösteriyorum" ifadelerini kullandı.

HEFORSHE NEDİR?

HeForShe, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi tarafından 2014'te, cinsiyet eşitliğinin yaygın hâle getirilmesi için başlatılan dayanışma hareketidir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini sosyo-ekonomik ve politik bir sorun olarak tanımlanması düşüncesine dayanmaktadır.

