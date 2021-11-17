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Kerem Bürsin'den HeForShe hareketine destek: Artık cinsiyetçi şakalara gülmüyorum

17.11.2021 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, HeForShe hareketine destek verdi. Bürsin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artık cinsiyetçi şakalara gülmüyorum ve tepki gösteriyorum" ifadelerini kullandı.

Kerem Bürsin'den HeForShe hareketine destek: Artık cinsiyetçi şakalara gülmüyorum

Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Bürsin, toplumsal cinsiyet eşitliği için başlatılan HeForShe hareketine destek verdi.

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Ünlü oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Artık cinsiyetçi şakalara gülmüyorum ve tepki gösteriyorum" ifadelerini kullandı.

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HEFORSHE NEDİR?

HeForShe, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi tarafından 2014'te, cinsiyet eşitliğinin yaygın hâle getirilmesi için başlatılan dayanışma hareketidir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini sosyo-ekonomik ve politik bir sorun olarak tanımlanması düşüncesine dayanmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kerem Bürsin
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