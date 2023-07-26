Kerem Bürsin'den yeni diziye yeni imaj

Yeni dizisi Ya Çok Seversen’le ekranlara bomba gibi dönen ünlü oyuncu Kerem Bürsin, izleyicilerin diziye gösterdiği ilginin mutluluğunu yaşıyor.

İmaj danışmanı Adem Berber’e giden ve yeni saç stiliyle dikkat çeken yakışıklı oyuncuya beğeni yağdı.

Kerem Bürsin yeni imajıyla ilgili “Her yeni proje öncesi Adem’e uğrarım. Onun uğuruna inanıyorum. İzleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Geri dönüşler ve reytingler bizi mutlu etti. Hafsanur’la da (Sancaktutan) kimyamız tuttu. Güzel bir ekip çalışması büyük bir emek var. Bu emeğin karşılığını almak yüzümüzü güldürüyor” dedi.