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Hem rahat hem şık hissetmenizi sağlayacak! Erkeklerin tatil valizinde olması gereken parçalar

24.07.2023 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şık ve kaliteli birkaç tişört, gün içindeki gezilerde veya akşam yemeklerinde şık bir görünüm sunan gömlekler, sıcak yaz güneşinden koruyan şapkalar, gözlükler ve dahası... Tatil valizi hazırlığında size yardımcı olacak, eksiklerinizi görmenizi sağlayacak birbirinden kaliteli ürünlerden oluşan önerilerimizi keşfetmeye hazır mısınız? İşte unutulmaz bir tatil için erkeklerin valizinde bulunması gereken parçalar!

Hem rahat hem şık hissetmenizi sağlayacak! Erkeklerin tatil valizinde olması gereken parçalar

Beyler yıl boyunca yaz tatilini iple çektiniz ve o an geldi çattı! Şimdi tazelenmenin, gezip tozmanın, unutulmaz anılar biriktirmenin zamanı! Tabii tatil aynı zamanda kendinizi ifade etmeniz ve tarzınızı ortaya koymanız için de bir fırsat. Tatile çıkarken yanınıza alacağınız kıyafetler, aksesuarlar bu yüzden oldukça önemli. Sizi en iyi yansıttığına inandığınız parçaları valizinize eklemekle işe başlayabilirsiniz. "Tatile çıkarken unuttuğum bir şey kalmasın, oralarda dükkân aramak zorunda kalmayayım." diyorsanız da bu önerilerimize mutlaka kulak vermelisiniz. Gözlükten terliğe, gömlekten deniz şortuna kadar tatilde ihtiyaç duyacağınız ürünleri sizin için bir araya getirdik.

Giy ve çık! Yazın vazgeçilmezi, çabasız şıklık sunan tişört modelleri

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Terletmeyen, vücuda nefes aldıran tişört modelleri yaz aylarında erkeklerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Modern tasarımlı ve kaliteli erkek giyim ürünleriyle tanınan Avva'nın tişörtleri de %100 pamuk olmasıyla öne çıkıyor. Uzun yıllar kullanabileceğiniz dayanıklı parçalar arasında yer alan Avva tişörtler farklı kesim, beden seçenekleriyle her vücut tipine ve beğeniye hitap ediyor. İster günlük kullanım için rahat ve şık bir tişört arıyor olun ister özel bir davet için tişört tercih etmek isteyin, Avva'nın tişört koleksiyonu tüm beklentilerinizi karşılayacak!

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Yaz sıcağında sepserin kalmanızı sağlayacak triko tişörtleri keşfedin

triko tshirt

Şıklık ve konforu buluşturan triko tişörtler yaz modasının yükselen parçaları arasında yer alıyor. İnce örme kumaşları sayesinde hafif ve esnek yapısıyla cilde yumuşak ve hava alan bir dokunuş sunan bu tişörtler gün boyu rahat hissetmenizi sağlıyor. Avva'nın triko tişört koleksiyonunda yüksek kaliteli, uzun yıllar giyebileceğiniz her beğeniye uygun modeller bulunuyor. Klasik gömlek görüntüsü ve triko rahatlığını bir araya getiren triko tişörtlerle klasik ve zamansız bir tarza sahip olmaya ne dersiniz?

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Yazın karizmatik görünmenin en kısa yolu! En havalı gömlekler burada

gömlek

Sizi olduğunuzdan daha havalı gösterecek, eğlenceli yaz akşamlarında tercih edebileceğiniz gömleklerle tanışmak ister misiniz? Yanıtınız "Evet!" ise Avva'nın ütü gerektirmeyen, %100 pamuk kumaştan üretilen, rahat kesim gömleklerini mutlaka keşfetmelisiniz. Kaliteli ve şık tasarımlı, moda trendlerini yansıtan farklı renk alternatiflerine sahip kısa kollu yazlık gömleklerle girdiğiniz ortamlardaki tüm bakışları üzerinizde toplamaya hazır olun!

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Dikkat çekici bir stilin vazgeçilmezi en trend gözlükler

Adsız tasarım - 2023-07-24T164832.464

Yaz güneşinin keskin ışıklarından gözlerinizi koruyacak aynı zamanda stilinizi de tamamlayacak bir gözlük, mevsimin olmazsa olmazı! Siz de kombinlerinizin havasını anında değiştirecek Avva'nın unisex gözlük modelleriyle stilinizi güçlendirmek isterseniz tam da olmanız gereken yerdesiniz! Yuvarlak veya dikdörtgen tasarımı, kemik veya metal çerçevesi, polarize cam özelliğiyle göz yorgunluğunu azaltan, keskinliği artıran ve yansımaları nötr hale getiren Avva gözlükler sizleri bekliyor. Unutmadan gözlüklerin kılıf ve temizleme bezi ile gönderildiğini de belirtelim.

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Hızlı kuruyan deniz şortlarıyla yaz çok daha keyifli!

deniz şortu

Uzun saatler kurumayan, vücudunuza yapışıp sizi rahatsız eden mayolara elveda demenin zamanı geldi! Avva'nın hızlı kuruyan, taşıma poşetine sahip mayoları sizleri bekliyor. Tatilde konforunuzu en üst seviyeye taşıyan bu mayolara bayılacaksınız. Sadece mayo da değil, rahat kumaşıyla gün boyu üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz casual şortlar arıyorsanız Avva'da onlar da var! "Ne giysem?" derdine son verecek parçalar sayesinde size tatilin keyfini çıkarmak kalacak, bizden söylemesi.

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Nefes alan, kolay temizlenen, konforlu terlik modelleriyle özgürlüğe adım atın!

terlik

Ayakların nefes almasını sağlayan, kolayca temizlenen, taban desteği sunan Avva terliklerle attığınız her adımda konforun tadını çıkarmak ister misiniz? Kaliteli ve cilt dostu malzemeler kullanılarak üretilen Avva terlikler, kolay temizlenebilen özelliklere sahip olmasıyla öne çıkıyor. Suya dayanıklı terlikler makinede de yıkanabiliyor. Bu sayede temizlik ve bakım işlemleri oldukça pratik hale geliyor. Rahatlık ve şıklığı bir arada sunan Avva terlikleri hem ev içinde hem de dışarıda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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Güneşten korurken stilinizi de tamamlayacak! En tarz şapkalar burada

şapka

Sizi güneşten korumakla kalmayıp modaya da uyduracak şapkalara ev sahipliği yapan Avva, spor ve şık tasarımlı trend şapkalarıyla öne çıkıyor. Sıcak havalarda ter tutmayan, başınızda yokmuş hissi sunan, kolayca temizlenebilen Avva şapkalarıyla güneşten korunurken tarzınızı da yansıtabilirsiniz. Kullanıcı konforunu ön planda tutan, dayanıklı ve konforlu Avva şapkalara bir şans vermeye ne dersiniz?

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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