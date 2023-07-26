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Fakir Ladiva Ekmek Kızartma Makinesi indirimde! Kahvaltı sofralarınızı kızarmış ekmek lezzetiyle taçlandırın

26.07.2023 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltı sofralarına yepyeni bir dokunuş! Hem lezzetli hem de pratik bir kahvaltı deneyimi için ihtiyacınız olan Fakir Ladiva Ekmek Kızartma Makinesi kısa süreliğine 360 TL indirimle sizleri bekliyor. İster kendinize ister sevdiklerinize hediye edebileceğiniz bu ekmek kızartma makinesini sizin için inceledik. İşte detaylar!

Fakir Ladiva Ekmek Kızartma Makinesi indirimde! Kahvaltı sofralarınızı kızarmış ekmek lezzetiyle taçlandırın

Şöyle dumanı üstüne, etrafa mis kokular yayan kızarmış ekmeğe kim hayır diyebilir ki? Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi çıtır çıtır bu lezzete kavuşmanın en pratik yolu elbette ekmek kızartma makinelerinden geçiyor. Kaliteli ve dayanıklı bir ekmek kızartma makinesine sahipseniz uzun yıllar kahvaltı sofralarınızı kızarmış ekmek lezzetiyle taçlandırabilirsiniz. O halde hazır olun, size harika bir önerimiz var: Fakir Ladiva Ekmek Kızartma Makinesi kısa süreliğine 360 TL indirimle sizlerle buluşuyor. Ürünün detayları ve indirim için yazımızı okumaya devam edin.

Fakir Ladiva Ekmek Kızartma Makinesi Rouge

Adsız tasarım - 2023-07-26T121908.809

Tek tuşla kolayca çalıştırıp kısa sürede çıtır çıtır, kızarmış ekmeklerin lezzetine varmanızı sağlayacak Fakir Ladiva Ekmek Kızartma Makinesi Rogue, yüksek performansı ile dikkat çekiyor. Otomatik çalışma prensibine sahip ürün,bayat ekmeklerinizi bile dakikalar içinde kızartarak israf etmenizin önüne geçiyor.

Ürünün öne çıkan özellikleri

  • Tekrar ısıtma, gösterge ışıklı buz çözme, durdurma, yeniden kızartma fonksiyonlarına sahip.

  • Cihaz açıkken uzun süre kullanılmadığında otomatik kapanma sistemi devreye girer.

  • Kablo sarma yuvasına sayesinde tezgahta fazla alan kaplamaz ve dağınık bir görüntünün oluşmasını engeller.

  • Ekmekleriniz kızarırken oluşacak kırıntılar ürünle birlikte gönderilen kırıntı tepsisinde birikir. Ekmek kızartma işlemi sonrası kırıntı tepsisini çıkarıp kolayca temizleyebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Fiyatının kat ve kat kaliteli. Gece sipariş verdim, sabah 9'da elime ulaştı."

  • "Aşırı memnunum. Çıtır çıtır kızarmış ekmeklere bayılıyoruz."
Ürünü İncele

Bu içerik 26 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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