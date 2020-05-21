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Kerem Bürsin'den yıllar sonra gelen 'Güneşi Beklerken' itirafi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 11:50 | Son Güncelleme

Oyuncu Kerem Bürsin, 7 yıl önce rol aldığı 'Güneşi Beklerken' dizisiyle ilgili bir itirafta bulundu. Bürsin, "İlk geldiğimde kelime haznem dardı. Bir süre kalır, Amerika'ya dönerim diye düşünüyordum" dedi.

Kerem Bürsin'den yıllar sonra gelen 'Güneşi Beklerken' itirafi

Uzun süredir ekranlardan uzak Kerem Bürsin, özel hayatı ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bürsin, TÜRSAK Vafkı’nın YouTube’da düzenlediği ‘Senaryo Sohbetleri’nin dün akşamki konuğuydu.

2013 yılında Amerika'dan Türkiye'ye gelen oyuncu ilk dizisi 'Güneşi Beklerken' ile ilgili bir itirafta bulundu.

"KARAKTERİN ASİLİĞİ HOŞUMA GİTTİ"

Ünlü oyuncu şunları söyledi: "İlk geldiğimde kelime haznem dardı. Bir süre kalır, Amerika'ya dönerim diye düşünüyordum. 'Güneşi Beklerken'den teklif gelince kalmaya karar verdim. Senaryoyu okudum, 'Liseli Kerem' hoşuma gitti. Karakterin travmaları, asiliği, duruşu, heyecanı ilgimi çekmişti.

O yaşıma kadar hep yapmak istediğim şeyleri bu karakterlerle yapma imkanı buldum. Dizi süreleri çok uzun olduğu için set çıkışında ben, oynadığım karakteri de evime götürmek zorunda kalıyordum. Tutku, bizim mesleğin olmazsa olmazı."

"ŞÖHRETE KARŞIYIM"

Aynı zamanda şöhrete karşı olduğunu söyleyen Bürsin, "Kendimi öyle görmüyorum. 'Metroya binemem, bu restoranda yemek yerim' diyerek, hayattan uzaklaşıyoruz. Aslında bizim metroya binmemiz, görmemiz ve tatmamız lazım. Meyve veren ağaca geri bir şey vermiyoruz. Onu beslemek önemli" dedi.

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