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Kerem Bürsin: Eve dönüp duşta ağlıyordum

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 13:46 | Son Güncelleme

Oyuncu Kerem Bürsin, rol aldığı dizinin etkisinden uzun süre çıkamadığını, eve dönüp duşta ağladığını söyledi.

Kerem Bürsin: Eve dönüp duşta ağlıyordum

Dün akşam Instagram üzerinden yayınlanan bir programa katılan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, oyunculuk macerasıyla ilgili pek çok konuda ilginç açıklamalarda bulundu.

“ÖFKELİYDİM”

En çok rol aldığı ‘Şeref Meselesi’ dizisinin etkisinde kaldığını ve rolden çıkmakta zorlandığını anlatan oyuncu, şunları söyledi:

“Mesela ‘Şeref Meselesi'nde o karakterle hep eve gidiyordum. Arkadaşlarım benden bunalmıştı, çünkü sinirli bir karakterdi. Öfkesi olan bir karakterdi, onu hatırlıyorum. Öfkeli öfkeli takılıyorum, öfkem vardı. Babamı kaybettiğim sahne vardı başlarda eve gittim, duştayım ağlıyorum falan… O heyecan tabii, önemli ki… Biraz kendimi fazla yıprattım ama güzeldi.”

“BUNDAN BİR ŞEY OLMAZ”

Bürsin, Türkiye'deki ilk yıllarında aksanı kötü olduğu için bir senaristin kendisinden bir şey olmayacağını söylediğini belirtip, şiveli bir karakteri oynamayacağını söyledi.

Bazı durumlarda duygunun aksanın önüne geçtiğini de savunan oyuncu, “Bazı şeylere kısıtlıyım. Bazı projeleri teklif gelse bile kendimi orada göremiyorum, inanmıyorum. Şiveli bir karakter oynamam. ‘Bunu cidden yapmak istiyorsak, bir sene çalışmam lazım’ diyorum. Bana zamanında bir senarist, ‘Bu çocuğun aksanı çok kötü. Bu piyasada bir şey olmaz’ demişti.” diye konuştu.

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