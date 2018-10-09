Kerem Bürsin ve Afra Saraçoğlu İyi Oyun'da buluştu

2 Kasım'da vizyona girecek, Türkiye'nin ve dünyanın ilk e-spor filmi 'İyi Oyun'un mücadeleci kardeşleriyle tanışmaya az kaldı. Filmin ortak yapımcılarından olan ve aynı zamanda konuk oyuncu olarak filme destek veren Kerem Bürsin, son dönemin başarılı oyuncusu Afra Saraçoğlu, 'İyi Oyun'da ağabey-kardeş olarak sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Bilgisayar oyunu League of Legends oynayan beş gencin Türkiye'de gerçekleşecek turnuvaya hazırlık sürecini anlatan sıra dışı gençlik filmi 'İyi Oyun'un vizyonu için geri sayım son sürat devam ediyor. Beraber ağabey-kardeşi canlandırmaktan keyif aldıklarını dile getiren Kerem Bürsin ve Afra Saraçoğlu filmde Rüzgar ve Ada karakterleri ile karşımıza çıkacaklar. Filmin sosyal medya hesabından paylaşılan ikilinin fotoğrafı, Bürsin ve Saraçoğlu'nun uyumlarını da gözler önüne serdi.

Mert Yazıcıoğlu, Yiğit Kirazcı, Afra Saraçoğlu, Hakan Kurtaş, Orkun Işıtmak, Bahar Şahin, Doğaç Yıldız, Tolga Canbeyli, Bada Oh Deniz ve Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı film Türkiye'nin ve dünyanın ilk e-spor gençlik filmi olarak bir "ilk"e imza atacak.

2 Kasım'da sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan filmin yönetmen koltuğunda Netflix'in ilk Türk dizisi 'Hakan: Muhafız' yönetmenliğini yapan Umut Aral otururken, senaryosunu ise Emre Sirel kaleme aldı.



