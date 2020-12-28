Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den olay poz! 'Temasa bak'

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel magazin gündeminden düşmüyor.

Uzun süredir birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri Kerem Bürsin'le anılan Erçel yine gündemde...

Sen Çal Kapımı dizisiyle ekranda olan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, Hello dergisi için poz verdi. Sık sık sevgili oldukları haberleriyle gündeme gelen ikilinin kapak için verdiği poz sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Erçel ve Bürsin'in fanları fotoğrafın altına yorum yağdırdı. Bazı kullanıcılar fotoğrafa "Oha, temasa bak kafayı yiyeceğim", "Bu nasıl poz" gibi yorumlar yazdı.

