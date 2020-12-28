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Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den olay poz! 'Temasa bak'

28.12.2020 14:51 | Son Güncelleme:
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Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den olay poz! 'Temasa bak'

Sen Çal Kapımı dizisinde başrol olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin verdikleri pozlar sosyal medyada olay oldu. İkilinin pozları yine akıllara "Sevgililer mi" sorusunu getirdi.

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel magazin gündeminden düşmüyor.

Uzun süredir birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri Kerem Bürsin'le anılan Erçel yine gündemde...

Sen Çal Kapımı dizisiyle ekranda olan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, Hello dergisi için poz verdi. Sık sık sevgili oldukları haberleriyle gündeme gelen ikilinin kapak için verdiği poz sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Ekran Alıntısı

Erçel ve Bürsin'in fanları fotoğrafın altına yorum yağdırdı. Bazı kullanıcılar fotoğrafa "Oha, temasa bak kafayı yiyeceğim", "Bu nasıl poz" gibi yorumlar yazdı.

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