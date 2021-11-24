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Bu lezzeti nasıl çöpe atıyormuşuz? Kereviz sapıyla yapabileceğiniz tadına doyulmaz iki tarif

24.11.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buram buram kokusu ile mutfakları şenlendiren kereviz, hem zeytinyağlısı hem de etlisi yapılabilen muhteşem bir kış sebzesi. Kereviz salatası veya cevizli yoğurtlu kereviz gibi mezelerin de ana malzemesi olan bu sebze, lezzetinin yanında vitamin ve mineral içeriğiyle de oldukça cömert.

Bu lezzeti nasıl çöpe atıyormuşuz? Kereviz sapıyla yapabileceğiniz tadına doyulmaz iki tarif

Şifası, faydaları saymakla bitmeyen kerevizi pazardan alırken saplarını yapraklarını ne yapıyorsunuz? Bazen insanların kereviz alırken satıcıya "Saplarını keser misiniz lütfen?" dediğini duyuyoruz. Oysa asıl lezzeti taşıyan o cânım saplar ve yapraklar, asla çöpe gitmemeli! Onların mis gibi kokusundan, şifasından ve lezzetinden kendinizi de sevdiklerinizi de mahrum etmeyin. Hadi, bu işe bir el atıp kereviz sapı ve yapraklarını değerlendirebileceğiniz tarifleri deneyin.

KEREVİZ SAPIYLA SARMA BÖREK

MALZEMELER

  • Birkaç kerevizin tüm sapları ve yaprakları

  • 1 rendelenmiş patates

  • 1 rendelenmiş soğan

  • 1 çay bardağı kaşar rendesi veya 1 çay bardağı az pişmiş kıyma

  • 3 hazır yufka (Evde açacağınız böreklik yufkayı da kullanabilirsiniz.)

  • 2 yumurta

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

  • Kerevizin sap kısmını kökünden kesin.

  • Sapları üzerindeki yapraklarıyla birlikte geniş bir yıkama kabına koyun.

  • Bol suda bekletin çünkü aralarında toprak kalmış olabilir.

  • Yıkanmış sapları incecik kıyın.

  • Sıvı yağın yarısını tavaya koyun.

  • Soğan, kereviz sapı ve patatesi 5 dakika kavurun.

  • Tuzunu, baharatını da ekleyip soğumaya bırakın.

  • Üzerine az pişmiş kıyma veya rendelenmiş kaşar peyniri ekleyip karıştırın.

  • Yumurtaları, kalan yağı, sütü bir kasede çırpın.

  • Yufkayı istediğiniz boyutlarda kesin.

  • Arasına sıvı karışımdan sürüp hazırladığınız içi koyarak sarın.

  • Böreklerinizi bir fırın tepsisine dizip üzerlerine de karışımdan sürün.

  • 180 derece ısıtılmış fırında kızartın.

KEREVİZ SAPLI ET SUYU

MALZEMELER

  • Yarım kilogram kemikli dana/kuzu eti (kemikli tavuk eti ya da balık parçaları da kullanabilirsiniz.)

  • 1-2 kerevizin bütün sapları ve yaprakları

  • 1 soğan

  • 1 havuç

  • 2 diş sarımsak

  • 2 ince dilim limon

YAPILIŞI

  • Derin bir tencereye tüm malzemeleri koyup bol suyun içinde iyice haşlayın.

  • Çatalla sebzeleri ayrı bir tabağa alın. (Sebzeleri blenderden geçirip makarna sosu olarak kullanabilirsiniz.)

  • Kemik ve et parçalarını da ayrı bir tabağa alın. (Etleri sıyırarak pilavın yanında ikram edebilirsiniz.)

  • Tencerede kalan sebzeli et suyu ılıyınca küçük kemik parçalarından arındırmak için ince süzgeçle başka bir tencereye süzün.

  • Kağıt bardaklara doldurun ve buzluğa dizin.

  • Kerevizli sebze suyunu ihtiyaç oldukça çıkarıp çorbalara, pilava, makarnaya ekleyebilirsiniz.
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