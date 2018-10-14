Kerimcan askere mi gidiyor?

Saçlarını kısaltan Durmaz, “Askere mi gidiyorsunuz?” sorusuna şu cevabı verdi: “Beğendiniz mi yeni saçlarımı, sıkılmıştım değişiklik olsun istedim. Askere gitmiyorum.”
Kerimcan Durmaz askere mi gidiyor?
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Demet Akalın ile Okan Kurt boşanma süreci sırasında evden icralık giden eşyaların Kerimcan Durmaz’ın yenilediği iddia edilmişti.
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Durmaz iddialara; “Ben sadece koltuk takımı ve bir yemek masası hediye ettim.
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O kadar abartılacak bir şey yok. Ayrıca ben onu çok seviyorum, ne yapsam az” dedi.
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