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Kerimcan askere mi gidiyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.10.2018 12:06 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, önceki akşam Nişantaşı’ndaydı. Bir arkadaşı ile kahve içip sohbet eden Durmaz, mekan çıkışı soruları yanıtladı.

Saçlarını kısaltan Durmaz, “Askere mi gidiyorsunuz?” sorusuna şu cevabı verdi: “Beğendiniz mi yeni saçlarımı, sıkılmıştım değişiklik olsun istedim. Askere gitmiyorum.”

Kerimcan Durmaz askere mi gidiyor?

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Demet Akalın ile Okan Kurt boşanma süreci sırasında evden icralık giden eşyaların Kerimcan Durmaz’ın yenilediği iddia edilmişti.
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Durmaz iddialara; “Ben sadece koltuk takımı ve bir yemek masası hediye ettim.
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O kadar abartılacak bir şey yok. Ayrıca ben onu çok seviyorum, ne yapsam az” dedi.
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kerimcan durmaz nişantaşı askerlik

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