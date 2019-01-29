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Kerimcan Durmaz'a açık açık sordular! 'Karşı cinsle birlikte oldun mu?'

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 29.01.2019 10:36 | Son Güncelleme

Her yaptığı ile adından söz ettirmeyi başaran sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz YouTube'da katıldığı bir diğer fenomen Orkut Işıtman'ın kanalında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Kerimcan Durmaz'a açık açık sordular! 'Karşı cinsle birlikte oldun mu?'

Çocuklara ve gençlere kötü örnek olduğu gerekçesiyle bir kesim tarafından sürekli olarak eleştirilen Kerimcan Durmaz renkli yaşantısına dair paylaşımlarıyla kendisinden söz ettirmeye devam ediyor.

DJ’lik yapan ve ünlü isimlerle sürdürdüğü yakın ilişkileriyle magazin basınında kendisine yer bulan Durmaz, Orkun Işıtman'ın Youtube kanalına konuk oldu ve burada yalan makinesine bağlanarak soruları yanıtladı.

Kerimcan Durmaz kendisine yöneltilen; “Hiç karşı cinsle beraber oldun mu?” sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.


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Kerimcan Durmaz orkut ışıtman karşı cins

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