Kerimcan Durmaz'a açık açık sordular! 'Karşı cinsle birlikte oldun mu?'

Çocuklara ve gençlere kötü örnek olduğu gerekçesiyle bir kesim tarafından sürekli olarak eleştirilen Kerimcan Durmaz renkli yaşantısına dair paylaşımlarıyla kendisinden söz ettirmeye devam ediyor.
DJ’lik yapan ve ünlü isimlerle sürdürdüğü yakın ilişkileriyle magazin basınında kendisine yer bulan Durmaz, Orkun Işıtman'ın Youtube kanalına konuk oldu ve burada yalan makinesine bağlanarak soruları yanıtladı.
Kerimcan Durmaz kendisine yöneltilen; “Hiç karşı cinsle beraber oldun mu?” sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.
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