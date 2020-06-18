Kerimcan Durmaz'dan Caner Çalışır itirafı: Küs bir şekilde ayrılmayı istemezdim

Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, geçtiğimiz hafta evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Caner Çalışır'ın yakın dostu olan Kerimcan Durmaz ile küs olduğu iddia edilmişti. Kerimcan Durmaz ise sosyal medyadan paylaştığı videoyla yakın dostu Caner Çalışır’ın vefatının ardından ilk kez konuştu.

"İKİ AYDIR BİRBİRİMİZE KIRGINDIK"

Caner ile küs olduklarını söyleyen Kerimcan Durmaz, "6 yıldır en güzel anılarımı geçirdiğim, arkadaşım, dostum dediğim insan artık yok. Buna alışabilmek çok zor. Son iki ay birbirimize kırgındık Caner ile. Küsüp barışabiliriz normal arkadaşlar gibi. Düşman değildik. Hala arkadaştık ama birbirimize kırgındık. Böyle olsun istemezdim. Onunla küs bir şekilde ayrılmak istemezdik ama böyle oldu" ifadelerini kullandı.

VEDA MESAJI PAYLAŞMIŞTI!

Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır'ın vefatının ardından Instagram'dan duygusal bir paylaşım yapmıştı. Durmaz, Caner Çalışır ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Caner’imm, dostum, bizi bugün bırakıp gitti... Hala inanamıyorum, aklım almıyor. Daha çok erkendi be Caner’im daha birlikte yapacağımız çok şey vardı. O kadar güzel anılar biriktirdim ki seninle, keşke bu kadar erken bırakmasaydın bizi. Seni çok seviyorum ve bu hiç değişmeyecek. Sen benim sevgimi, sırlarımı en güzel anılarımı biriktirdiğim yol arkadaşım olarak hep kalbimin bir köşesinde kalacaksın. Nurlar içinde uyu... Lütfen dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullanmıştı.



