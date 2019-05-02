Kerimcan Durmaz'dan sonra Nikola Kalinic'in de skandal görüntüleri ortaya çıktı

Fenerbahçe BEKO'nun Sırp basketbolcusu Nikola Kalinic'in adı internette yayılan özel bir videosu ile gündeme geldi.

Bir kadın ile müstehcen anları internette yayılan Kalinic'in özel bir video uygulamasıyla görüntülü olarak konuştuğu görülüyor. Fenerbahçe Beko'da forma giyen Kalinic, konu ile ilgili açıklama yaptı.

Kalinic, Eurohoops'a yaptığı açıklamada olayla ilgili şunları ifade etti:

"Benim iznim olmadan ve bilinçli olarak bana zarar vermek için bazı görüntüler piyasaya sunuldu. Tamamen uygunsuz olan bu görüntüler buna rağmen mahremiyetim ve o dönem ki kız arkadaşımla ilgili görüntülerdi. Bu görüntüler ortaya çıktığı için berbat hissediyorum. Bu durum onlara sıkıntı verdiyse ailem, kulübüm, antrenörlerim, takım arkadaşlarım ve sevenlerimden her birinden özür dilemek istiyorum. Mahremiyetimin ihlaline ilişkin soruşturma devam ettiği için konu hakkında daha fazla yorum yapamam."



