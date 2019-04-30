Mynet Trend

Kerimcan Durmaz’dan yeni mastürbasyon videosu açıklaması

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 30.04.2019 09:54 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni DJ Kerimcan Durmaz'ın Instagram hesabından paylaştığı mastürbasyon videosu olay oldu! Durmaz kendisine gelen eleştirilerin ardından bir açıklama daha yapmak zorunda kaldı.

Kerimcan Durmaz’dan yeni mastürbasyon videosu açıklaması

Fenomen Kerimcan Durmaz’ın sosyal medya hesabından cinsel organını gösterdiği ve uçak tuvaletindeki mastürbasyon görüntülerini içeren videosu sızdı.

Bu skandalın ardından bir açıklama yapan Durmaz açıklamasında, “Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli gibi bir videoyu avukatıma iletmek isterken şehven ve istemeden paylaşılmış olup, bu paylaşım için herkesten özür diliyorum. Bu video içeriğine benzer şekilde tarafıma sürekli olarak farklı hesaplardan uygunsuz pek çok video ve resim gönderilmektedir. Üzülerek bildiriyorum ki, yanlışıkla paylaşılan bu video beni derinden sarsmıştır. Beni de son derece rahatsız eden bu durumda mağdur olmam sebebiyle, mesaj olarak gelen bu videonun sosyal medyada paylaşılması ile ilgili gerekli hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Kerimcan Durmaz’ın skandal videosunun ardından ünlü isimlerden eleştiri yağarken Durmaz 2. açıklamayı yapmak zorunda kaldı.

kerimcan-ic

Durmaz açıklamasında “Yaptığım işi ve özel hayatımı acımasızca eleştiren ve kişilik haklarıma saldırıda bulunan sanat camiasından olan kişiler başta olmak üzere tüm kanuna aykırı hareket eden üçüncü kişiler hakkında tüm yasal yollara başvuracağımı saygı ile bildiririm” dedi.


Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...
Kerimcan Durmaz'a yaşanan skandalın ardından sosyal medya şoku! Kerimcan Durmaz'a yaşanan skandalın ardından sosyal medya şoku!
Şeyma Subaşı adını açıkladı ve tarih verdi!Şeyma Subaşı adını açıkladı ve tarih verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kerimcan Durmaz mastürbasyon videosu açıklama

En Çok Okunan Trend Haberler

'Türkiye Duman' uygulaması yapıldı!

'Türkiye Duman' uygulaması yapıldı!

Ülke yasayı resmen onayladı! Artık hapse girmeyecekler!

Ülke yasayı resmen onayladı! Artık hapse girmeyecekler!

Kerimcan Durmaz'a yaşanan skandalın ardından sosyal medya şoku!

Kerimcan Durmaz'a yaşanan skandalın ardından sosyal medya şoku!

Görüntüler Ankara'dan! Binlerce polis sokağa indi!

Görüntüler Ankara'dan! Binlerce polis sokağa indi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Dünyaca ünlü yıldızdan Talat Bulut dansı!

Dünyaca ünlü yıldızdan Talat Bulut dansı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kahkahaları eleştirilmişti. Bakın ne dedi!

Kahkahaları eleştirilmişti. Bakın ne dedi!

Sagopa Kajmer'e şok suçlama! Küfür ederek anlattı

Sagopa Kajmer'e şok suçlama! Küfür ederek anlattı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
vatandaşı, siyasetçisi, sanatçısı, ibnesi, halkı, yabancısı herkes milleti salak yerine koyuyor.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kerimcan Durmaz'a yaşanan skandalın ardından sosyal medya şoku!

Kerimcan Durmaz'a yaşanan skandalın ardından sosyal medya şoku!

Şeyma Subaşı yazdığı kitabın ne zaman çıkacağını ve adını açıkladı!

Şeyma Subaşı adını açıkladı ve tarih verdi!

Kerimcan Durmaz'ın videosu gündemden düşmüyor! Flaş hamle!

Skandal sonrası savcılığa suç duyurusu!

Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli'ye: Sevgilim, nasılsın?

Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli'ye: Sevgilim, nasılsın?

Sinem Uslu: Çok zor bir 10 gün atlattık

Zor günlerin ardından paylaştı!

Rihanna gece yarısı doğum gününe gelirse...

Doğum gününe sabaha karşı böyle geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.