Kerimcan Durmaz, Demet Akalın eleştirilerine isyan etti 'Aptal fikirlerinizi...'

Ünlü fenomen Kericam Durmaz, Demet Akalın'a yaptığı jesti eleştirenlere sosyal medya hesabından cevap verdi. Durmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Aptal fikirlerinizi kendinize saklayın." dedi. Ünlü fenomen Kericam Durmaz, Demet Akalın'a yaptığı jesti eleştirenlere sosyal medya hesabından cevap verdi. Durmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Aptal fikirlerinizi kendinize saklayın." dedi.

"BAŞKASINA YARDIM ETMEDİĞİMİ NEREDEN BİLİYORSUNUZ?"

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın evine haciz geldiği sırada eşyaları zedelenmişti. Kerimcan Durmaz ise Demet Akalın'a jest yaparak zedelenen eşyalarını yenilemişti. Bu davranışı tarafından çok konuşulan Kerimcan Durmaz, 'Akalın'a yardım edeceğine ihtiyacı olan birine yardım et" eleştirilerine sosyal medya hesabından cevap verdi. Kerimcan Durmaz paylaştığı videoda, "Kerimcan Durmaz Demet Akalın'a yardım etmiş diye bir haber gördüm. Demet'e yardım edeceğine başkasına etmiş filan diye. Birincisi Demet Akalın benim çok sevdiğim bir arkadaşım bir ablam. Dolayısıyla istediğim her konuda yanında olabilirim. Bunun için kimseden izin almayacağım. İkincisi de şu benim başkalarına yardım etmediğimi nereden biliyorsunuz. Aptal fikirlerinizi kendinize saklayın" ifadelerini kullandı.



